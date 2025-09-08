Hero Movie Kissa Sanjay Dutt Mistake Gave Jackie Shroff a Break in Hindi Cinema संजय दत्त की गलती से जैकी श्रॉफ को मिली थी यह फिल्म, रिलीज हुई तो रातो-रात बन गए सुपरस्टार, Bollywood Hindi News - Hindustan
संजय दत्त की गलती से जैकी श्रॉफ को मिली थी यह फिल्म, रिलीज हुई तो रातो-रात बन गए सुपरस्टार

संजय दत्त की लापरवाही की वजह से जैकी श्रॉफ के करियर को वो ब्रेक मिला जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। पहले यह फिल्म संजय दत्त करने वाले थे, लेकिन फिर संजू की की गलती के चलते यह जैकी श्रॉफ को मिली।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 11:15 AM
लीजेंडरी एक्टर जैकी श्रॉफ ने हिंदी सिनेमा को कई आइकॉनिक फिल्में दी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में उनकी शुरुआत एक बहुत बड़ा इत्तेफाक थी। कहा जा सकता है कि जैकी श्रॉफ को उनकी डेब्यू फिल्म में जो रोल मिला, वो संजय दत्त की लापरवाही की वजह से मिला। संजय दत्त की शूटिंग सेट पर लेट पहुंचने और आए दिन कोई ना कोई बहाना मारने की आदत के चलते जैकी श्रॉफ की पहली फिल्म संजय दत्त से छूटकर जग्गू दादा की झोली में जा गिरी थी। तो चलिए जानते हैं यह पूरा किस्सा।

रॉकी के बाद संजू को मिली थीं 2 फिल्में

हुआ यह कि साल 1981 में फिल्म 'रॉकी' के जरिए सजंय दत्त ने बॉलीवुड में दमदार डेब्यू किया। वह रातो-रात सुपरस्टार बन गए और उनकी सक्सेस से इंप्रेस होकर फिल्ममेकर सुभाष घई ने उन्हें 2 बड़ी फिल्मों में साइन कर लिया। पहली फिल्म थी 'विधाता' और दूसरी फिल्म का नाम था 'हीरो'। संजय दत्त ने जब विधाता की शूटिंग शुरू की तो वह कभी ड्रग्स की लत के चलते तो कभी किसी और वजह से अक्सर सेट पर लेट पहुंचा करते थे।

इस आदत से परेशान हो गए थे निर्देशक

संजू फिल्म पर फोकस ही नहीं कर रहे थे और यह बात डायरेक्टर सुभाष घई को बहुत खटक रही थी। फिल्म विधाता में सुभाष ने दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर जैसे बड़े एक्टर्स को साइन किया था, लेकिन संजू की वजह से इस फिल्म को लगातार रुकावटें झेलनी पड़ रही थीं। किसी तरह मेकर्स ने यह फिल्म पूरी कर ली, अब बारी थी संजय दत्त के साथ साइन की गई दूसरी फिल्म 'हीरो' की। लेकिन विधाता के दौरान संजू से इरिटेट हो चुके सुभाष घई ने इस फिल्म का हीरो बदल दिया।

जैकी श्रॉफ को मिली संजू की यह फिल्म

सुभाष घई को 'विधाता' की शूटिंग के दौरान काफी लॉस झेलना पड़ा था, इसलिए 'हीरो' मूवी के लिए उन्होंने एक बिलकुल नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया। इस तरह जो फिल्म संजय दत्त करने वाले थे, वो जाकर जैकी श्रॉफ की झोली में गिरी। इस फिल्म ने जैकी श्रॉफ सो स्टार बना दिया। बता दें कि इससे पहले जैकी श्रॉफ ने 'स्वामी दादा' नाम की एक फिल्म में छोटा सा रोल किया था, जिसके लिए उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। लेकिन हीरो मूवी ने रातोरात जैकी श्रॉफ की किस्मत बदल दी।

