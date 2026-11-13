हीरोइन दिल ले जाती है...हॉरोरीन दिल खा जाती है, एकता कपूर की फिल्म का पोस्टर देख दहल जाएगा दिल
एकता कपूर की अपकमिंग हॉरर फिल्म हीरो की हॉरोरीन का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है और इस लुक को देखकर आपकी रूह जरूर कांप जाएगी। पोस्टर को काफी पसंद किया जा रहा है।
एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया है। यह फिल्म खास इसलिए है क्योंकि इसके जरिए साजिद खान बतौर डायरेक्टर वापसी कर रहे हैं। फिल्म का पहला लुक ही इतना डरावना है कि एक पल को आप भी देखकर अपनी आंखें बंद कर देंगे। इस फिल्म का नाम है हीरो की हॉरोरीन।
कैसा है पोस्टर
पोस्टर में एक डरावनी भूत नजर आ रही है। पोस्टर शेयर कर लिखा है 2027 में मिलें हीरोइन...फिर इसे काटकर लिखा जाता है 2027 में मिले हॉरोरीन से। पोस्टर शेयर कर लिखा है, हीरोइन दिल ले जाती है...हॉरोरीन दिल खा जाती है।
फैंस पोस्टर देख हुए खुश
भले ही मेकर्स ने स्टोरी को लेकर कोई डिटेल नहीं शेयर की है, लेकिन इस पहले पोस्टर से ही पता चल रहा है कि फइल्म में हॉरर बड़ा खतरनाक होने वाला है।
इस पोस्ट पर लोगों के खूब रिएक्शन्स आ रहे हैं। एक ने कमेंट किया कि मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं। एक ने किया कि जैसे ये पोस्टर है, वैसे ही फिल्म भी अच्छी हॉरर होनी चाहिए।
गोविंदा के बेटे यश का डेब्यू
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म से गोविंदा के बेटे यशवर्धन बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। वहीं उनकी मां सुनीता भी फिल्म का हिस्सा होंगी। फिल्म में इनके अलावा लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल, जेमी लीवर, चंकी पांडे भी हैं।
साजिद का 12 साल बाद कमबैक
बता दें कि साजिद इस फिल्म के जरिए 12 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं। फिल्ममेकर पर मंदाना करीमी, सलोनी चोपड़ा, रेचल व्हाइट, सिमरन सूरी, मरिना कुंवर, अहाना कुमरा, डिंपल पौला, शर्लिन चोपड़ा ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था।
इसके बाद इंडियन फिल्म और टेलिविजन डायरेक्टर एसोसिएशन ने साजिद को फिल्मों को डायरेक्ट करने पर बैन लगा दिया था। हालांकि फिर एक साल बाद इस बैन को हटा दिया गया था।
बता दें कि एकता ने इससे पहले कुछ तो है, कृष्णा कॉटेज, रागिनी एमएमएस, एक थी डायन, रागिनी एमएमएस 2, यू टर्न, भूत बंदला जैसी हॉरर फिल्में भी बनाई हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें