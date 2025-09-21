Hera Pheri 3 Priyadarshan Breaks Silence on Akshay Kumar Suniel Shetty and Paresh Rawal says will not make film if ‘मैं फिल्म नहीं बनाउंगा’, हेरा फेरी 3 को लेकर हुए सवाल पर बोले प्रियदर्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
‘मैं फिल्म नहीं बनाउंगा’, हेरा फेरी 3 को लेकर हुए सवाल पर बोले प्रियदर्शन

हेरा फेरी फिल्मों की सफलता के बाद अब प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो तीसरा पार्ट तभी बनाएंगे जब वो एक अच्छी स्टोरी क्रैक कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो उस फ्रैंचाइजी की विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 11:11 AM
हेरा फेरी 3 को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। फैंस एक बार फिर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की कॉमेडी देखने को बेताब हैं। अब प्रियदर्शन ने फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो फिल्म का पार्ट 3 तभी बनाएंगे जब उनके पास एक अच्छी कहानी होगी। उन्होंने कहा कि वो उस फ्रैंचाइजी की विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं।

हेरा फेरी 3 पर क्या बोले प्रियदर्शन

पिंकविला से खास बातचीत में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा कि कैसे वो उस फिल्म की विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और वो तभी इस फिल्म को बनाने की तभी कोशिश करेंगे जब वो पूरी स्टोरी क्रैक कर लेंगे।

हेरा फेरी 3 नहीं बनाएंगे प्रियदर्शन?

प्रियदर्शन ने कहा, “मैं नहीं बता सकता कि मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूं या नहीं, जब तक मैं एक ऐसी फिल्म नहीं क्रैक कर लूं जो पहले पार्ट के साथ न्याय कर सके। पहला पार्ट पैदा हुआ था, लेकिन तीसरे पार्ट को इसे मरने नहीं देना चाहिए। अगर मैं फिल्म बना रहा हूं, मुझे ये पक्का करना होगा कि फिल्म वो लोग झेल सकें जिन्होंने पहला पार्ट देखा है।”

उन्होंने आगे कहा, "जब तक मैं पूरी फिल्म क्रैक नहीं कर लेता, मैं तीसरा पार्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, मेरे मन मुताबिक, मैं फिल्म नहीं बनाउंगा। मैंने अपने करियर में कुछ ऊंचाइयां हासिल की हैं जहां से मैं बुरी तरह गिरना नहीं चाहता।"

Hera Pheri 3

