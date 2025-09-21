‘मैं फिल्म नहीं बनाउंगा’, हेरा फेरी 3 को लेकर हुए सवाल पर बोले प्रियदर्शन

हेरा फेरी फिल्मों की सफलता के बाद अब प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 3 को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो तीसरा पार्ट तभी बनाएंगे जब वो एक अच्छी स्टोरी क्रैक कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो उस फ्रैंचाइजी की विरासत के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते।

हेरा फेरी 3 नहीं बनाएंगे प्रियदर्शन? प्रियदर्शन ने कहा, “मैं नहीं बता सकता कि मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूं या नहीं, जब तक मैं एक ऐसी फिल्म नहीं क्रैक कर लूं जो पहले पार्ट के साथ न्याय कर सके। पहला पार्ट पैदा हुआ था, लेकिन तीसरे पार्ट को इसे मरने नहीं देना चाहिए। अगर मैं फिल्म बना रहा हूं, मुझे ये पक्का करना होगा कि फिल्म वो लोग झेल सकें जिन्होंने पहला पार्ट देखा है।”