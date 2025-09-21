Hera Pheri 3 Director Priyadarshan Reveals Paresh Rawal had no issues with Akshay Kumar says he is afraid bollywood news अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच नहीं है कोई समस्या, प्रियदर्शन बोले- 'कुछ बुरी ताकतें हैं…', Bollywood Hindi News - Hindustan
अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच नहीं है कोई समस्या, प्रियदर्शन बोले- 'कुछ बुरी ताकतें हैं…'

हेरा फेरी डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर प्रियदर्शन ने साफ किया कि न ही अक्षय कुमार और न ही उनके बीच परेश रावल को लेकर कोई समस्या थी। उन्होंने कहा कि कुछ बुरी ताकतें उनपर प्रेशर बना रही थीं, लेकिन इससे उनके दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 05:53 PM
हेरा फेरी 3 को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। कुछ वक्त पहले इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि परेश रावल पार्ट 3 का हिस्सा नहीं होंगे। परेश रावल ने भी कंफर्म किया था कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। इन खबरों के बीच ये भी खबर आई थी कि फिल्म मना करने के चलते परेश रावल और अक्षय कुमार के रिश्ते खराब हो गए हैं। हालांकि, अब प्रियदर्शन ने साफ किया है कि परेश रावल और अक्षय के बीच कोई समस्या नहीं है।

अक्षय और परेश के रिश्ते पर क्या बोले प्रियदर्शन

परेश रावल ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में खबर आई थी कि परेश रावल इस फिल्म का हिस्सा होंगे। पिंकविला से खास बातचीत में प्रियदर्शन ने अपने और अक्षय कुमार के परेश रावल संग रिश्ते पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई समस्या नहीं है।

प्रियदर्शन बोले- परेश रावल डरते हैं

प्रियदर्शन ने कहा, "मेरे और परेश के बीच कोई समस्या नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक अक्षय और परेश के बीच भी कोई समस्या नहीं थी। कुछ ताकते हैं, बुरी ताकतें जो परेश रावल पर प्रेशर बना रही थीं और परेश ऐसा शख्स है…आप जानते हैं ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वो बीमार हैं और उसे लेकर काफी हाइपर हो जाते हैं। इसलिए वो डरते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते पर कभी असर नहीं पड़ा।"

बता दें, हेरा फेरी 3 को लेकर काफी चर्चा थी। पहले परेश रावल ने फिल्म करने से मना कर दिया था। उनके इस फैसले से फैंस काफी निराश हुए थे। हालांकि, उसके कुछ दिनों बाद ही परेश रावल ने कहा था कि वो फिल्म का हिस्सा होंगे।

