इस एक्टर से बेटी की शादी करवाना चाहती थीं हेमा, ईशा ने इस वजह से कर दिया था मना
आखिर कौन था वह एक्टर जिससे हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल की शादी करवाना चाहती थीं। वहीं ईशा देओल ने क्यों उस एक्टर से शादी करने से मना कर दिया था।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल पिछले साल अलग हो गए थे। दोनों काफी समय से साथ थे, लेकिन फिर अचानक दोनों ने अलग होने की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था। ईशा और भरत की 2 बेटी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी किसी एक्टर से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थीं। वह एक्टर, एक बड़ सुपरस्टार के बेटे हैं।
अभिषेक को लेकर क्या बोली थीं हेमा मालिनी
हेमा ने कॉफी विद करण में बताया था कि उन्हें अभिषेक बच्चन काफी पसंद थे और वह चाहती थीं कि वह उनके दामाद बनें। दरअसल, हेमा का अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था। हेमा को अभिषेक काफी अच्छे लगते थे कि वह सोचती थीं कि उनकी बेटी ईशा के लिए वह परफेक्ट रहेंगे।
क्यों थे हेमा को अभिषेक पसंद
वहीं इंडियन फोरम से बात करते हुए ईशा ने इस पर कहा था, ‘मेरी मां काफी प्यारी हैं। उन्होंने अभिषेक का नाम इसलिए लिया क्योंकि वह मोस्ट एलिजेबल बैचलर थे। वह चाहती थीं कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ सेटल डाउन हो जाऊं और उनकी आंख में अभिषेक बच्चन ही बेस्ट थे। लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती थी।’
ईशा को लेकर इसलिए नहीं पसंद थे अभिषेक
ईशा ने बताया था कि क्यों उन्हें अभिषेक हसबैंड मटेरियल नहीं लगते थे। ईशा ने कहा था, मैं उन्हें एक बड़े भाई की तरह समझती थी इसलिए सॉरी मॉम।
विवेक के नाम की भी थी चर्चा, लेकिन…
वैसे अभिषेक के अलावा ऐसा भी कहा जाता था कि हेमा को विवेक ओबेरॉय भी अच्छे लगते थे ईशा के लिए। हालांकि ईशा ने इसे मना किया था। उन्होंने कहा था कि मां कई चीजें सोचती थीं, लेकिन विवेक नहीं। वह मेरे टाइप के नहीं थे।
ईशा के बारे में बता दें कि वह काफी समय से फिल्मों से दूर थीं, लेकिन इसी साल उनकी फिल्म तुमको मेरी कसम रिलीज हुई थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
