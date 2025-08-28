hema malini thinks basanti was most talkative character in hindi cinema in real she was shy hero thought her arrogant हेमा मालिनी ने बताया साथ काम करने वाले हीरो उन्हें क्यों समझते थे घमंडी, बोलीं- लेकिन धर्मेंद्रजी के साथ…, Bollywood Hindi News - Hindustan
हेमा मालिनी शोले में बकबक करने वाली बसंती बनी हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी सिनेमा का यह सबसे ज्यादा बात करने वाला कैरेक्टर है। हालांकि असल जिंदगी में वह खुद कम बोलना पसंद करती हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:31 PM
शोले की बसंती का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में हेमा मालिनी की बकबक आ जाती है। हेमा के इस कैरेक्टर को दर्शकों का खूब प्यार मिला जबकि असल जिंदगी में वह इसकी अपोजिट हैं। हेमा ने खुद माना कि उनके चुपचाप रहने पर उनके एक्टर तक उन्हें खड़ूस समझ लेते थे। हालांकि उन्हें लगता है कि बेमतलब बोलने से बेहतर है चुप रहना।

पहले बहुत शांत रहती थी

हेमा मालिनी ईटाइम्स से बात कर रही थीं। बसंती के बातूनी होने पर बोलीं, मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में उससे ज्यादा बोलने वाला कैरेक्टर अब तक लिखा ही नहीं गया। कितना बोलती है। जब उनसे पूछा गया कि वह बसंती की पर्सनैलिटी से एकदम उलट हैं तो बोलीं, हां असल में मैं रिजर्व रहती हूं- अब पहले से थोड़ी कम हूं। जब मैं यंग थी तो बहुत शांत रहती थी। मैं सेट्स पर बहुत कम बोलती थी। मेरे कई हीरो सोचते थे कि मैं घमंडी हूं लेकिन सच यह है कि मैं बस शर्मीली थी। बेकार में क्यों बोलना? इसलिए मैं चुप रहना पसंद करती थी।

धर्मेंद्र से करती थीं बातें

हेमा से पूछा गया कि धर्मेंद्र के साथ भी चुप रहती थीं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, धर्मेंद्रजी के साथ अलग बात थी। हमें एक-दूसरे से बहुत कुछ कहना होता था, खासकर हम शूटिंग के बाहर बहुत कम मिल पाते थे।

बॉडी डबल ने किया था तांगे वाला रोल

शोले में हेमा तांगेवाली बनी थीं। एक सीन में उन्हें तांगा तेजी से दौड़ाना था। उनसे पूछा गया कि वह सीन करने में कठिनाई हुई होगी? इस पर हेमा बोलीं, हां कठिन था। जो ज्यादा मुश्किल हिस्सा था वो मेरी बॉडी डबल ने किया था।

