हेमा मालिनी ने बताया साथ काम करने वाले हीरो उन्हें क्यों समझते थे घमंडी, बोलीं- लेकिन धर्मेंद्रजी के साथ…

हेमा मालिनी शोले में बकबक करने वाली बसंती बनी हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी सिनेमा का यह सबसे ज्यादा बात करने वाला कैरेक्टर है। हालांकि असल जिंदगी में वह खुद कम बोलना पसंद करती हैं।

शोले की बसंती का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में हेमा मालिनी की बकबक आ जाती है। हेमा के इस कैरेक्टर को दर्शकों का खूब प्यार मिला जबकि असल जिंदगी में वह इसकी अपोजिट हैं। हेमा ने खुद माना कि उनके चुपचाप रहने पर उनके एक्टर तक उन्हें खड़ूस समझ लेते थे। हालांकि उन्हें लगता है कि बेमतलब बोलने से बेहतर है चुप रहना।

पहले बहुत शांत रहती थी हेमा मालिनी ईटाइम्स से बात कर रही थीं। बसंती के बातूनी होने पर बोलीं, मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में उससे ज्यादा बोलने वाला कैरेक्टर अब तक लिखा ही नहीं गया। कितना बोलती है। जब उनसे पूछा गया कि वह बसंती की पर्सनैलिटी से एकदम उलट हैं तो बोलीं, हां असल में मैं रिजर्व रहती हूं- अब पहले से थोड़ी कम हूं। जब मैं यंग थी तो बहुत शांत रहती थी। मैं सेट्स पर बहुत कम बोलती थी। मेरे कई हीरो सोचते थे कि मैं घमंडी हूं लेकिन सच यह है कि मैं बस शर्मीली थी। बेकार में क्यों बोलना? इसलिए मैं चुप रहना पसंद करती थी।

धर्मेंद्र से करती थीं बातें हेमा से पूछा गया कि धर्मेंद्र के साथ भी चुप रहती थीं? इस पर उन्होंने जवाब दिया, धर्मेंद्रजी के साथ अलग बात थी। हमें एक-दूसरे से बहुत कुछ कहना होता था, खासकर हम शूटिंग के बाहर बहुत कम मिल पाते थे।