देओल फैमिली से अनबन की गॉसिप करने वालों को हेमा मालिनी की दो टूक- ये हमारा पर्सनल मामला है
हेमा मालिनी चाहती हैं कि लोग धर्मेंद्र को याद करें और प्यार देते रहें ना कि इस बात की फिक्र करें कि उनके घर में क्या चल रहा है। उन्होंने धर्मेंद्र को लोनावला फार्महाउस की तारीफ की और बताया कि शायद सनी देओल इसे म्यूजियम बनाने पर विचार कर रहे हैं।
धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार की प्रार्थना सभा में हेमा के ना होने और उनकी अलग प्रेयर मीट्स पर कई सवाल कर रहे थे। अब हेमा ने बताया है कि ऐसा क्यों किया गया। परिवार में सब रजामंदी से हो रहा है और बाहर के लोगों को इन सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेमा ने धर्मेंद्र के लोनावला फार्महाउस की तारीफ की और बताया कि कुछ रोज पहले ही हेमा और उनकी बेटियों के लिए घी लेकर आए थे।
कुछ दिन पहले फार्म से घी लाए थे धर्मेंद्र
हेमा दिल्ली टाइम्स से बात कर रही थीं। उन्होंने धर्मेंद्र के लोनावला वाले फार्महाउस की तारीफ की। बोलीं, 'उनका लोनावला का फार्महाउस बहुत सुंदर है, यह मिनी पंजाब जैसा लगता है। वहां उनकी गायें हैं। हमें फार्म का घी मिलता है। दो महीने पहले ही वह हमारे लिए गाय की तीन बोतलें लाए थे और बोले थे, 'ये एशा के लिए, ये अहाना के लिए और ये तुम्हारे लिए।' हेमा बोलीं वह बहुत प्यार करने वाले और अच्छे इंसान थे। जब मैं नहीं होती थी तो वह लोनावला में वक्त बिताते थे। मैं लौटती थी तो मुंबई में मेरे साथ रहने आ जाते थे।
इसलिए रखी थीं कई प्रेयर मीट्स
हेमा ने यह भी कहा कि वह अपने काम फिर से शुरू कर रही हैं। इससे धर्मेंद्र को खुशी होगी। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट को लेकर कई तरह की गॉसिप्स थीं। हेमा और उनकी बेटियों ने धर्मेंद्र के लिए अलग प्रार्थना सभा रखी थी। इस पर हेमा बोलीं, 'ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। हमने एक-दूसरे से बात की। मैंने एक प्रेयर मीट अपने घर पर रखी थी क्योंकि लोगों का ग्रुप अलग था। दिल्ली में रखी क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं इसलिए इस फील्ड के लोगों के लिए भी प्रेयर मीट रखना जरूरी था। मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और लोग वहां उनके लिए पागल हैं तो वहां भी प्रेयर मीट रखी थी। मैंने जो किया उसकी खुशी है।'
क्या धर्मेंद्र के फार्महाउस का बनेगा म्यूजियम?
हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या हेमा मालिनी के लोनावला फार्महाउस को उनके फैन्स के लिए म्यूजियम बनेगा? इस पर हेमा बोलीं, 'सनी इस पर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। वह जरूर कुछ करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है। चिंता करने की बात नहीं कि ये दो अलग परिवार हैं, पता नहीं क्या होगा। किसी को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम अच्छे हैं।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।