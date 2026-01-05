Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडhema malini tells why she organised many prayer meets after Dharmendra says ye hamare har ka mamla hai
देओल फैमिली से अनबन की गॉसिप करने वालों को हेमा मालिनी की दो टूक- ये हमारा पर्सनल मामला है

देओल फैमिली से अनबन की गॉसिप करने वालों को हेमा मालिनी की दो टूक- ये हमारा पर्सनल मामला है

संक्षेप:

हेमा मालिनी चाहती हैं कि लोग धर्मेंद्र को याद करें और प्यार देते रहें ना कि इस बात की फिक्र करें कि उनके घर में क्या चल रहा है। उन्होंने धर्मेंद्र को लोनावला फार्महाउस की तारीफ की और बताया कि शायद सनी देओल इसे म्यूजियम बनाने पर विचार कर रहे हैं।

Jan 05, 2026 11:49 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धर्मेंद्र के निधन के बाद देओल परिवार की प्रार्थना सभा में हेमा के ना होने और उनकी अलग प्रेयर मीट्स पर कई सवाल कर रहे थे। अब हेमा ने बताया है कि ऐसा क्यों किया गया। परिवार में सब रजामंदी से हो रहा है और बाहर के लोगों को इन सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेमा ने धर्मेंद्र के लोनावला फार्महाउस की तारीफ की और बताया कि कुछ रोज पहले ही हेमा और उनकी बेटियों के लिए घी लेकर आए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुछ दिन पहले फार्म से घी लाए थे धर्मेंद्र

हेमा दिल्ली टाइम्स से बात कर रही थीं। उन्होंने धर्मेंद्र के लोनावला वाले फार्महाउस की तारीफ की। बोलीं, 'उनका लोनावला का फार्महाउस बहुत सुंदर है, यह मिनी पंजाब जैसा लगता है। वहां उनकी गायें हैं। हमें फार्म का घी मिलता है। दो महीने पहले ही वह हमारे लिए गाय की तीन बोतलें लाए थे और बोले थे, 'ये एशा के लिए, ये अहाना के लिए और ये तुम्हारे लिए।' हेमा बोलीं वह बहुत प्यार करने वाले और अच्छे इंसान थे। जब मैं नहीं होती थी तो वह लोनावला में वक्त बिताते थे। मैं लौटती थी तो मुंबई में मेरे साथ रहने आ जाते थे।

इसलिए रखी थीं कई प्रेयर मीट्स

हेमा ने यह भी कहा कि वह अपने काम फिर से शुरू कर रही हैं। इससे धर्मेंद्र को खुशी होगी। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट को लेकर कई तरह की गॉसिप्स थीं। हेमा और उनकी बेटियों ने धर्मेंद्र के लिए अलग प्रार्थना सभा रखी थी। इस पर हेमा बोलीं, 'ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। हमने एक-दूसरे से बात की। मैंने एक प्रेयर मीट अपने घर पर रखी थी क्योंकि लोगों का ग्रुप अलग था। दिल्ली में रखी क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूं इसलिए इस फील्ड के लोगों के लिए भी प्रेयर मीट रखना जरूरी था। मथुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और लोग वहां उनके लिए पागल हैं तो वहां भी प्रेयर मीट रखी थी। मैंने जो किया उसकी खुशी है।'

ये भी पढ़ें:सुबह थेपले बने थे तो…धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

क्या धर्मेंद्र के फार्महाउस का बनेगा म्यूजियम?

हेमा मालिनी से पूछा गया कि क्या हेमा मालिनी के लोनावला फार्महाउस को उनके फैन्स के लिए म्यूजियम बनेगा? इस पर हेमा बोलीं, 'सनी इस पर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। वह जरूर कुछ करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा है। चिंता करने की बात नहीं कि ये दो अलग परिवार हैं, पता नहीं क्या होगा। किसी को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एकदम अच्छे हैं।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dharmendra Deol hema malini

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।