रेखा को हीरोइन बनने से पहले से जानती थीं हेमा मालिनी, ऐसे हुई पहली मुलाकात
हेमा मालिनी ने हाल में एक्ट्रेस रेखा से अपनी मुलाकात का किस्सा शेयर किया है। रेखा उस समय एक शरारती बच्ची थीं और फिल्मों में नहीं आई थीं। रेखा और हेमा ने साथ में एक परफॉरमेंस भी की थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी और रेखा को कई फिल्मों में साथ काम करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों एक्ट्रेस फिल्मों में कदम रखने से पहले ही एक दूसरे को जानती थीं। हेमा मालिनी ने हाल में बताया कि उन्होंने रेखा को पहली बार एक तब देखा था जब वो फिल्मों में नहीं आई थी और एक शरारती बच्ची थीं। दोनों एक ही जगह से डांस की ट्रेनिंग ले रही थीं। हेमा ने बताया तब उन्हें नहीं बता था कि ये शैतान बच्ची एक दिन इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी। दोनों के बीच आज भी बहनों जैसा रिश्ता और गहरी दोस्ती है।
हेमा मालिनी और रेखा की पहली मुलाकात
हेमा मालिनी हाल में इंडियन शो के दौरान होस्ट आदित्य नारायण ने हेमा से उनकी और रेखा के रिश्ते और साथ काम करने के अनुभव के बारे में सवाल कर लिया। इसके जवाब में हेमा ने कहा कि उन्होंने रेखा तो तब देखा था जब वो एक छोटी बच्ची थीं। वो भरतनाट्यम सीख रही थीं चेन्नई में। उस वक्त कुचिपुड़ी भी सीखना शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब हेमा की फिल्म सपनों के सौदागर रिलीज हो गई थी, लेकिन वो स्टेज परफॉरमेंस में एक्टिव थीं। वहां वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसके बारे में गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये डांस रिहर्सल से भाग जाती है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही शरारती बच्ची थी।
साथ में की थी परफॉरमेंस
हेमा ने बताया कि उन्होंने साथ में एक परफॉरमेंस भी की थी जो कृष्णा, रुकमनी, और सत्यभामा की कहानी पर आधारित था। उसमें रेखा नारद मुनि बनीं थीं। हेमा ने कहा नारद के कॉस्टयूम में वो बहुत प्यारी लग रही थी और उन्होंने कमाल की परफॉरमेंस दी थी। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ सालो बाद वो बॉम्बे और हिंदी फिल्मों की इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। बाद में दोनों एक्ट्रेस ने गोरा और काला नाम की फिल्म में साथ काम किया और इस दौरान पुरानी यादों को ताजा करती थीं।
परिवार थे साथ और आज भी है दोस्ती
हेमा ने ये भी बताया कि रेखा की मम्मी और उनकी मां का जन्मदिन एक ही दिन यानी 3 जनवरी को होता था तो दोनों परिवार अपनी दोनों मांओं का जन्मदिन एक ही दिन मनाया करते थे। हेमा ने कहा कि रेखा आज भी उनकी अच्छी दोस्त हैं और वो बहनों की तरह एक दूसरे के लिए हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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