इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- अब मुझे अपने प्यारे धरम जी के बिना जीना सीखना होगा

संक्षेप: गुरुवार के दिन दिल्ली में हेमा मालिनी और ईशा देओल ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की याद में प्रेयर मीट आयोजित की। इस प्रेयर मीट में कई सेलेब्स और नेता पहुंचे।

हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति और हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की याद में दिल्ली में प्रेयर मीट आयोजित की। गुरुवार के दिन, धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने अमित शाह, जेपी नड्डा और कंगना रनौत समेत कई सारे लोग अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। उनकी बेटियों ईशा और अहाना भी अपने पिता की प्रेयरमीट में आईं। इस दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में दो शब्द कहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘कभी नहीं सोचा था अपने धरम जी के लिए…’ हेमा मालिनी ने कहा, “इस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शोक सभा होस्ट करनी पड़ेगी, वो भी अपने धरम जी के लिए। पूरी दुनिया उनके जाने का दुख मना रही है। लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा सदमा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता…अब मुझे उनके बिना जीना सीखना होगा।”

क्या बोलीं हेमा मालिनी? हेमा मालिनी ने कहा, ‘जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे और हम दोनों ने शादी कर ली। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथ बने। वह मेरे लिए प्रेरणादायक, एक मजबूत स्तंभ बनकर, हर क्षण हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर फैसले में उनकी सहमति रही।’