'विरोध करने से तो कोई काम नहीं होगा', हेमा मालिनी का CJP प्रोटेस्ट पर बयान
Hema Malini: हेमा मालिनी ने साफ कहा कि इस तरह विरोध प्रदर्शन करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। एक्ट्रेस से राजनेता बनीं हेमा मालिनी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चुप्पी साधे रहीं।
भाजपा सांसद हेमा मालिनी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मौजूद रहीं। सोमवार को नई दिल्ली में उन्हें संसद के नजदीक जमा हुए 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शनकारियों के बारे में मीडिया से बात करते देखा गया। हेमा मालिनी ने CJP के विरोध के बारे में कहा कि वो इस तरह से विरोध करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। विरोध प्रदर्शन के बारे में हेमा मालिनी ने कहा कि आपको इसमें छात्रों को शामिल करना चाहिए लेकिन उन्हें गुमराह मत कीजिए। सीनियर एक्ट्रेस और राजनेता हेमा ने कहा कि अगर कोई दिक्कत है तो इस बारे में बात करनी चाहिए।
विरोध करने से तो कोई काम नहीं होगा
एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा, "अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिसकस करना चाहिए। इस तरह विरोध प्रदर्शन करने से तो कोई काम नहीं होगा। आप देश के जितने युवा हैं, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रही है। बहुत काम किया है उसके लिए।" हेमा मालिनी ने बातचीत के दौरान कहा, "अभी यह जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतना ही मैं कहूंगी कि बात करके सॉल्व करना चाहिए। छात्रों को आप शामिल करते हैं, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए ना? बराबर बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है।"
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर साधी चुप्पी
जब हेमा मालिनी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। हेमा मालिनी का यह कमेंट ऐसे वक्त में आया है जब हजारों प्रदर्शनकारी संसद स्ट्रीट के पास जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों और CJP का विरोध परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को लेकर है। वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े।
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