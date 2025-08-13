Hema Malini Says Her Real Life Romance With Dharmendra Charged Up Their Chemistry In Sholay शोले के दौरान हेमा मालिनी-धर्मेंद्र का चल रहा था रियल रोमांस, बोलीं- कभी दिक्कतें थी तो कभी…, Bollywood Hindi News - Hindustan
हेमा मालिनी ने हाल ही में बताया कि कैसे फिल्म शोले के दौरान उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काफी चीजें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इस फिल्म के दौरान दोनों की दोस्ती प्यार में बदली है।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:28 AM
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक शोले को इस 15 अगस्त पर 50 साल पूरे हो जाएंगे। इस फिल्म को रिलीज के दौरान फ्लॉप साबित कर दिया था, लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को फायदा हुआ और फिर फिल्म सुपरहिट हुई। फिल्म को रमेश सिप्पी ने डायरेक्ट किया था और इसमें हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन और संजीव कुमार थे। अब हेमा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे उनके धर्मेंद्र के साथ रियल लाइफ रोमांस की मदद से फिल्म में उनकी कैमेस्ट्री इतनी अच्छी दिखी।

हेमा बोलीं हमने साथ में सब शेयर किया

एनडीटीवी से बात करते हुए हेमा ने कहा, 'हम दोनों एक-दूसरे के प्यार में थे। हमारा काफी प्यारा रिलेशनशिप था क्योंकि हमने कई फिल्मों में साथ में काम किया। हमने एक-दूसरे के साथ काफी कुछ शेयर किया, कभी-कभी दिक्कतें थीं, कभी खुशियां थी। दोस्ती हमारी प्यार में बदली, मुझे लगता है यह फिल्म में दिखा है। यह काफी नेचुरल था।'

बता दें कि दोनों ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है शादी से पहले और शोले के दौरान ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदली।

मंदिर वाला सीन सबसे पहले किया साथ में शूट

इससे पहले इसी पब्लिकेशन से बात करते हुए हेमा ने धर्मेंद्र के साथ मंदिर सीन को लेकर बताया था, ‘मंदिर सीन हमारा पहला सीन था जो काफी मजेदार था। कितनी मासूमियत से बसंती सब मान रही थी और जवाब दे रही थी भगवान शिव को। सब काफी अलग था। शूटिंग आउटडोर्स में हुई वो भी गर्मी में। मुझे याद नहीं कि कुछ भी हमने अंदर शूट किया हो।’

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शोले के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 35 करोड़ कमाए थे। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 50 करोड़ कमाए थे।

