Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHema Malini Said Sunny Deol planning museum for Dharmendra she said she did not watched Ikkis
हेमा मालिनी ने नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’, बोलीं- सनी देओल ने…

हेमा मालिनी ने नहीं देखी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’, बोलीं- सनी देओल ने…

संक्षेप:

Hema Malini on Dharmendra: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। हेमा मालिनी ने बताया कि उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने इसका कारण भी बताया है।

Jan 12, 2026 04:03 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अभी तक अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र देओल की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ नहीं देखी है। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा, ‘जब फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं मथुरा आ गई थी। मुझे यहां काम था। वैसे अगर मुंबई में होती भी तो नहीं देख पाती। मैं इसे अभी नहीं देख सकती। यह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा मेरे लिए। मेरी बेटियां भी यही कह रही हैं। शायद मैं इसे बाद में देखूंगी जब जख्म भरने लगेंगे।’

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

‘मुझे आगे बढ़ना है, बढ़ना ही होगा’

इंटरव्यू के दौरान जब हेमा मालिनी से पूछा गया कि वह अब कैसी हैं तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ‘मैं बहुत गहरे दुख में थी और वह दुख अभी भी है। लेकिन मैं इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मैं मजबूत हूं, सब यही कहते हैं... मैं मजबूत हूं, लेकिन कभी-कभी... मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बढ़ना ही होगा।’

धर्मेंद्र

सनी देओल की प्लानिंग

इंटरव्यू के दौरान हेमा ने ये भी बताया सनी देओल, धर्मेंद्र का म्यूजियम प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘सनी यही प्लान कर रहा है। तो वह ऐसा करेगा। हम सलाह करके करेंगे। वह मुझे जो भी करेगा बताएगा, वह मुझे बताता है।’

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र

‘हम 57 साल तक साथ थे’

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा, ‘हम 57 साल तक साथ थे। मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे हर मिनट उनकी याद आती है। ऐसा नहीं था कि हम हर समय साथ रहते थे, लेकिन वह हमेशा पूछते रहते थे, ‘तुम कहां हो? कब आ रही हो? क्या तुम वापस आ रही हो? तो, मैं भी लोनावाला से वापस आ रहा हूं।’ वह आते थे और मेरे व परिवार के साथ यहां रहते थे। उनके बिना मुझे दुख होता है। बस एक ही सवाल मन में आता है, मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?’

ये भी पढ़ें:2026 में आई है ये डॉक्यूमेंट्री, 9.6 है IMDb रेटिंग, 5 हत्याकांड पर है आधारित
ये भी पढ़ें:दिशा पाटनी या मौनी रॉय, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
hema malini Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।