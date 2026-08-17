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हेमा मालिनी ने देखी सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’, की सौतेले पोते करण की तारीफ, आमिर को दी बधाई

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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हेमा मालिनी ने हाल में एक पोस्ट शेयर बताया कि उन्होंने सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 देख ली है। उन्होंने अपने सौतेले पौते करण देओल के बारे में भी लिखा है। आमिर खान को इस फिल्म के लिए बधाई दी।

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हेमा मालिनी ने देखी सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’

हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटे सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का रिव्यू किया है। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि उन्होंने फिल्म देख ली है। हेमा ने सनी देओल और अपने सौतेले पौते करण देओल की परफॉरमेंस की तारीफ की है। सनी देओल के लिए लिखे गए हेमा मालिनी के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।

हेमा मालिनी ने शेयर किया पोस्ट

हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म के लिए लिखा, ‘मैंने कल बंटवारा फिल्म देखी। ये सच में एक शानदार फिल्म है और एक साफ और अच्छा मैसेज देती है कि आज देश को किस चीज की जरूरत है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि नफरत और बंटवारे से ज्यादा जरूरी इंसानियत, आपसी सम्मान और भाईचारा है। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत की बजाय दयालुता चुनने के लिए प्रेरित करेगा।’

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हेमा मालिनी ने की सौतेले बेटे सनी देओल और पौते करण देओल की तारीफ

हेमा ने आगे फिल्म की कास्ट और क्रू के बारे में लिखा, 'राज कुमार संतोषी का डायरेक्शन शानदार है। और सनी देओल, शबाना आजमी की एक्टिंग जबरदस्त है। करण देओल और प्रीति जिंटा ने भी अच्छी परफॉरमेंस है। आमिर खान को ऐसी सदाबहार फिल्म बनाने के लिए बधाई।'

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बंटवारा 1947

बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल अपनी फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म को इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ के साथ क्लैश का सामना करना पड़ा। फिल्म ने अपने पहले दिन 5.75 करोड़ रुपए के अस्त ओपनिंग की थी। दूसरे दिन, शनिवार को 13.50 करोड़ रुपए और रविवार को 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया। आज सोमवार को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई करती नहीं दिखाई दे रही है। शाम 7 बज तक इस फिल्म ने 88 लाख का ही बिजनेस किया। फिल्म की कुल कमाई 27.38 करोड़ हो गई है।

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नाटक पर बेस्ड है फिल्म बंटवारा 1947

बता दें, फिल्म ‘बंटवारा 1947’ असगर वजाहत के नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई’ फिल्मी वर्जन है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, अली फजल, अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को रिलीज के बाद मिलाजुला रिएक्शन मिल रहा है। कुछ के मुताबिक ये शानदार फिल्म है। वहीं कुछ ने कहा कि आर ये फिल्म थिएटर की जगह OTT पर होती तो ज्यादा रिएक्शन पाती।

Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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