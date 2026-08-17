हेमा मालिनी ने देखी सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’, की सौतेले पोते करण की तारीफ, आमिर को दी बधाई
हेमा मालिनी ने हाल में एक पोस्ट शेयर बताया कि उन्होंने सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 देख ली है। उन्होंने अपने सौतेले पौते करण देओल के बारे में भी लिखा है। आमिर खान को इस फिल्म के लिए बधाई दी।
हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटे सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' का रिव्यू किया है। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि उन्होंने फिल्म देख ली है। हेमा ने सनी देओल और अपने सौतेले पौते करण देओल की परफॉरमेंस की तारीफ की है। सनी देओल के लिए लिखे गए हेमा मालिनी के इस पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।
हेमा मालिनी ने शेयर किया पोस्ट
हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म के लिए लिखा, ‘मैंने कल बंटवारा फिल्म देखी। ये सच में एक शानदार फिल्म है और एक साफ और अच्छा मैसेज देती है कि आज देश को किस चीज की जरूरत है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि नफरत और बंटवारे से ज्यादा जरूरी इंसानियत, आपसी सम्मान और भाईचारा है। मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत की बजाय दयालुता चुनने के लिए प्रेरित करेगा।’
हेमा मालिनी ने की सौतेले बेटे सनी देओल और पौते करण देओल की तारीफ
हेमा ने आगे फिल्म की कास्ट और क्रू के बारे में लिखा, 'राज कुमार संतोषी का डायरेक्शन शानदार है। और सनी देओल, शबाना आजमी की एक्टिंग जबरदस्त है। करण देओल और प्रीति जिंटा ने भी अच्छी परफॉरमेंस है। आमिर खान को ऐसी सदाबहार फिल्म बनाने के लिए बधाई।'
बंटवारा 1947 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सनी देओल अपनी फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म को इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ के साथ क्लैश का सामना करना पड़ा। फिल्म ने अपने पहले दिन 5.75 करोड़ रुपए के अस्त ओपनिंग की थी। दूसरे दिन, शनिवार को 13.50 करोड़ रुपए और रविवार को 7.25 करोड़ का कलेक्शन किया। आज सोमवार को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई करती नहीं दिखाई दे रही है। शाम 7 बज तक इस फिल्म ने 88 लाख का ही बिजनेस किया। फिल्म की कुल कमाई 27.38 करोड़ हो गई है।
नाटक पर बेस्ड है फिल्म बंटवारा 1947
बता दें, फिल्म ‘बंटवारा 1947’ असगर वजाहत के नाटक ‘जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई’ फिल्मी वर्जन है। इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, अली फजल, अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को रिलीज के बाद मिलाजुला रिएक्शन मिल रहा है। कुछ के मुताबिक ये शानदार फिल्म है। वहीं कुछ ने कहा कि आर ये फिल्म थिएटर की जगह OTT पर होती तो ज्यादा रिएक्शन पाती।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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