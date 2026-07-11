हेमा मालिनी क्यों नहीं कर रहीं अब फिल्मों में काम, बता ही दी असली वजह
हेमा मालिनी काफी समय से किसी फिल्म में काम नहीं कर रही हैं। अब एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों फिल्मों से दूरी बनाई हुई है। इसकी वजह जान आप भी हैरान हो जाएंगे।
हेमा मालिनी ने अपने करियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दी हैं जो आज तक फैंस के दिल में राज कर रही है। उनकी कई फिल्में सुपरहिट तो ब्लॉकबस्टर होती थीं। हेमा को उनकी खूबसूरती की वजह से ड्रीम गर्ल भी कहा जाता था। लेकिन पिछले काफी समय से हेमा फिल्मों से दूर हैं। अब हेमा ने इसके पीछे की वजह भी बताई है।
हेमा ने कहा खुशनसीब हूं गोल्डन पीरियड में काम किया
हेमा ने जूम से बात करते हुए पहले बताया कि कैसे पहले और अब फिल्मेकिंग में डिफ्रेंस आ गया है। उन्होंने कहा, ‘वो पूरा अलग एरा था। मैं कहूंगी कि वो फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड था और मैं खुशनसीब हूं कि मैं उस जर्नी का हिस्सा रही हूं। उस वक्त कई खूबसूरत फिल्में बनी हैं खासकर वुमन ओरिएंटेड फिल्म। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे सीता और गीता, सपनों का सौदागर, खुश्बू जैसी कई फिल्में करने का मौका मिला। मैं अब जब पीछे देखती हूं तो एहसास होता है कि मैंने लगभग 200 फिल्मों में काम किया है। कई प्रोड्यूसर्स मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में बार-बार लेते थे। उन दिनों हर फिल्म के 5 या 6 गाने होते थे और फिल्म में हिट गाना होगा प्रोड्यूसर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण था।’
इस वजह से नहीं कर रही हैं फिल्मों में काम
हेमा ने आगे कहा, 'आज के समय में फिल्ममेकिंग काफी अलग है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अब क्यों नहीं काम कर रही हूं, लेकिन आज कल जिस तरह की फिल्में बनती हैं उसमें एडजस्ट करना मेरे लिए काफी मुश्किल है।'
हेमा का करियर
हेमा के बारे में बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सपनों का सौदागर फिल्म से की थी जिसमें उनके साथ राज कपूर थे। इसके बाद हेमा ने फिर करियर में सिर्फ आगे सक्सेस ही पाई है। वह सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता, क्रांती, त्रिशूल और बाघबान जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
हेमा की लास्ट फिल्म
हेमा लास्ट शिमला मिर्ची में नजर आई थीं जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हेमा के साथ राजकुमार राव, रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में थे। इसके बाद से हेमा फिल्मों से दूर हैं और अब तक कोई फिल्म साइन भी नहीं की है।
हेमा अब राजनीति में पूरा फोकस कर रही हैं और उसी काम में बिजी रहती हैं। इसके अलावा वह परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। वह मुंबई में जब रहती हैं तो दोनों बेटियों और नाति-नातिन के साथ रहती हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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