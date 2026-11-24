धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि पर भावुक हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- उनके बिना जिंदगी खाली खाली लगती है
धर्मेंद्र की पहली पुण्यतिथि पर हेमा मालिनी भावुक हो गईं। उन्होंने पति को याद कर कहा कि उनके बिना जिंदगी खाली लगती है और दुख आज भी कम नहीं हुआ है।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को इस दुनिया से विदा हुए एक साल बीत गया है, लेकिन उनके परिवार और चाहने वालों के लिए उनकी यादें आज भी ताजा हैं। उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उन्हें याद करते हुए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र को खोने का दुख आज भी वैसा ही है और उनके बिना जिंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया है।
उन्हें खोने का दुख आज भी उतना ही है- हेमा मालिनी
हेमा मालिनी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा नोट लिखा, "एक साल बीत गया, लेकिन उन्हें खोने का दुख आज भी उतना ही है। मैंने ऐसे इंसान को खोया है, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वह सिर्फ मेरे पति ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्त, मेरा सहारा और मेरी ताकत भी थे। वह मेरी पूरी दुनिया थे।"
इतनी सफलता मिलने के बाद भी वह हमेशा सादगी से रहते थे- हेमा मालिनी
हेमा ने आगे धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा कि उनके बिना जिंदगी खाली-खाली लगती है। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व, उनका मिलनसार स्वभाव और सभी को प्यार देने का तरीका उन्हें खास बनाता था। इतनी सफलता मिलने के बाद भी वह हमेशा सादगी से रहते थे और अपनी जड़ों से जुड़े रहे।
उनके बिना जिंदगी बिताना आसान नहीं है- हेमा मालिनी
अभिनेत्री ने अपने पोस्ट में भगवद्गीता का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि गीता के अनुसार आत्मा अमर है और उसका पुनर्जन्म होता है। वह इस बात को मानती हैं, लेकिन इस जिंदगी में धर्मेंद्र की कमी उन्हें बहुत खलती है। उनके बिना जिंदगी बिताना आसान नहीं है।
आप सभी की आभारी हूं- हेमा मालिनी
पोस्ट के आखिर में हेमा मालिनी ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने धर्मेंद्र को याद किया और उनके लिए प्यार भरे संदेश भेजे। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों ने धर्मेंद्र के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए जिस तरह प्यार जताया, उसके लिए वह सभी की आभारी हैं।
बॉलीवुड के 'ही-मैन' को याद कर रहे हैं प्रशंसक
धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था। उनके जाने से हिंदी सिनेमा में एक ऐसी कमी आ गई है, जिसे भरना मुश्किल है। छह दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 'शोले', 'चुपके चुपके', 'फूल और पत्थर' और 'सत्यकाम' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है।
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी हिंदी सिनेमा की पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है। दोनों ने 1980 में शादी की थी। उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं। पर्दे पर दोनों की शानदार केमिस्ट्री और निजी जिंदगी में उनके रिश्ते को लेकर यह जोड़ी हमेशा चर्चा में रही।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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