सुबह थेपले बने थे तो…धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा, बताया बेटियां रोती हैं तो कैसे समझाती हैं

संक्षेप: धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटियां उनसे जुड़ी हर चीज देखकर इमोशनल हो जाती हैं। बेटियां रोती हैं तो हेमा उन्हें समझाती हैं। उन्होंने उस वक्त को याद किया जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल में थे।

देओल फैमिली और हेमा मालिनी के लिए साल 2025 बहुत भारी रहा। धर्मेंद्र 24 नवंबर को इस दुनिया में नहीं रहे। हेमा का मानना है कि उनका दुख कभी कम नहीं होगा पर वह मन से स्ट्रॉन्ग हैं। हेमा अपनी बेटियों को भी समझाती रहती हैं। उस बुरे वक्त में जो कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर चला, हेमा को उसका दुख है। एक इंटरव्यू में हेमा धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो गईं। उन्होंने बताया कि उनको लग रहा था कि हर बार की तरह धर्मेंद्र फिर से ठीक हो कर आ जाएंगे।

इस झटके से उबरना मुश्किल हेमा मालिनी दिल्ली टाइम्स से बात कर रही थीं। वह बोलीं, 'यह वो वक्त था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा।' फिर हेमा धर्मेंद्र के निधन पर कहा, 'यह ऐसा धक्का था जिसे सह पाना मुश्किल है। बहुत भयानक रहा क्योंकि एक महीने जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम बहुत संघर्ष कर रहे थे। हॉस्पिटल में जो भी हो रहा था हम उससे लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम सब वहां थे, मैं, एशा,अहाना, सनी, बॉबी सभी साथ थे। पहले कई बार हो चुका था कि वह हॉस्पिटल गए और वहां से ठीक होकर घर आए। हमें लगा कि इस बार भी हो जाएगा।'

जन्मदिन की हो रही थीं तैयारियां हेमा आगे बताती हैं, 'वह हमसे अच्छी तरह बात कर रहे थे। मेरे बर्थडे पर उन्होंने विश भी किया था। 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन आ रहा था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं लेकिन अचानक वह नहीं रहे। पर्सनली उनको बीमार देखना बहुत मुश्किल था। ऐसी सिचुएशन किसी को भी ना देखनी पड़े।'





दोस्तों के आ रहे थे हमदर्दी भरे मैसेज हेमा मालिनी ने ऑनलाइन फैली गलत सूचना पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वह बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सर्कुलेट होते देख रही हैं। उनकी सूजी आंखों वाले रोते हुए वीडियोज। हेमा ने लोगों से दरख्वास्त की कि इन सब पर भरोसा ना करें। हेमा बताती हैं, 'ऐसी चीजें देखने के बाद मेरे दोस्तों के हमदर्दी भरे मैसेज आ रहे हैं, मुझसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा जा रहा है। पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूं। मैं अपने इमोशंस अपने पास ही रखती हूं। जब 20 साल पहले मेरी मां गुजरी थीं तो लगता था कि पता नहीं उनके बिना जी पाऊंगी या नहीं लेकिन जी गई। जिंदगी हमें सिखा देती है।



