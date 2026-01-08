हर रात, कोई मेरा गला दबाने की..., धर्मेंद्र से शादी के पहले भूतिया बंगले में रहती थीं हेमा मालिनी, होती थी अजीब घटनाएं

संक्षेप: हेमा चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में पली-बढ़ीं। हेमा जब एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आईं, तो अपार्टमेंट में रहना आसान नहीं था। हेमा जिस बंगले में रही थीं वो भूतिया था। इस बात का खुलासा खुद हेमा ने किया।

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हेमा ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। उनकी कई क्लासिक फिल्मों को आज भी उनके फैंस पसंद करते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ हेमा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। हेमा चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में पली-बढ़ीं। हेमा जब एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आईं, तो अपार्टमेंट में रहना आसान नहीं था। हेमा जिस बंगले में रही थीं वो भूतिया था। इस बात का खुलासा खुद हेमा ने किया।

हर रात, कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश करता था दरअसल, हेमा मालिनी ने राम कमल मुखर्जी की किताब 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में राज कपूर के साथ डेब्यू फिल्म 'सपनों का सौदागर' की शूटिंग के दौरान की एक घटना को याद किया। हेमा इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बांद्रा में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं। इस फिल्म में राज कपूर भी लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद वह एक बंगले में रहने लगीं - जो भूतिया था। हेमा ने बताया, 'हर रात, मुझे लगता था कि कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा है; मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अपनी मां के साथ सोती थी, और उन्होंने देखा कि मैं कितनी बेचैन रहती थी। अगर यह सिर्फ एक या दो बार हुआ होता, तो हम इसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन यह हर रात होता था।' इसके बाद ही उन्होंने मुंबई में अपना पहला अपार्टमेंट खरीदा।

पता नहीं था कि धर्मेंद्र से शादी करूंगी हेमा मालिनी ने आगे कहा, 'मुझे याद है धर्मेंद्र जी कॉफी के लिए आते थे, लेकिन तब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे उनसे प्यार हो जाएगा और मैं उनसे शादी करूंगी।' हेमा ने बताया, 'अपने बंगले में जाने से पहले, एक बार जब वह सेट पर थीं, तो उन्हें अपने पिता का फोन आया, जिन्होंने उन्हें साउथ मुंबई के एक इलाके वालकेश्वर आने के लिए कहा। जब वह अपने पिता से मिलने गईं, तो वह यह देखकर हैरान रह गईं कि उन्होंने उनके लिए समुद्र के सामने एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा था। हालांकि, उन्होंने उनसे इसके बजाय एक बंगला ढूंढने के लिए कहा, जैसा कि उनके पास चेन्नई में था। '