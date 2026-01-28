Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHema Malini recalls the painful truth behind Sholay iconic barefoot dance Said My mother was worried
'जब तक है जान' गाने में जलते पत्थर पर नाची हेमा, बेटी का दर्द देख मां ने लगाया जुगाड़, डायरेक्टर ने पकड़ी चालाकी और...

'जब तक है जान' गाने में जलते पत्थर पर नाची हेमा, बेटी का दर्द देख मां ने लगाया जुगाड़, डायरेक्टर ने पकड़ी चालाकी और...

संक्षेप:

आइकॉनिक मूवी 'शोले' ने बॉक्स ऑफिस पर सालों पर अपना कब्जा जमाया। ऐसे में अब हेमा ने इसी फिल्म के फेमस सॉन्ग 'जब तक है जान' के डांस सीक्वेंस को याद किया। 1975 में रिलीज हुई 'शोले' में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे। 

Jan 28, 2026 10:49 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। हेमा ने कई दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं। हेमा की कई फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया। इसी में एक फिल्म है 'शोले'। इस आइकॉनिक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सालों पर अपना कब्जा जमाया। ऐसे में अब हेमा ने इसी फिल्म के फेमस सॉन्ग 'जब तक है जान' के डांस सीक्वेंस को याद किया। उन्होंने इस गाने की शूटिंग के अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि इसे करना फिजिकली कितनी चैलेंजिंग रहा। तो चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने इस गाने को लेकर और क्या कहा?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नंगे पैर पत्थरों पर चलना भी बहुत दर्दनाक था

'शोले' के 50 साल पूरे होने पर हेमा मालिनी ने इस आइकॉनिक फिल्म में काम करने के सबसे यादगार पलों को याद किया। उन्होंने ANI को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में हेमा ने कहा, 'मेरी मां मेरे पत्थरों पर नंगे पैर डांस करने को लेकर बहुत चिंतित थीं, खासकर इतनी ज्यादा गर्मी को देखते हुए।' शारीरिक परेशानी के बारे में बताते हुए हेमा ने आगे कहा, 'रेत, कीचड़, और खासकर पत्थर बहुत ज्यादा गर्म थे। नंगे पैर पत्थरों पर चलना भी बहुत दर्दनाक था।'

मां ने लगाया ये जुगाड़

आखिर मां तो मां होती है। हेमा की मां से अपनी बेटी का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक टेम्पररी उपाय बताया। उन्होंने हेमा को दर्द कम करने के लिए पैरों के नीचे पतले सोल पहनने की सलाह दी। हेमा ने यह ट्राई किया, लेकिन आराम ज्यादा देर तक नहीं रहा। उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मेरी मां परेशान थीं और उन्होंने मुझे पैरों के नीचे पतले सोल पहनने की सलाह दी ताकि ज्यादा दर्द न हो।' हालांकि, यह जुगाड़ जल्द ही डायरेक्टर की नजर में आ गया।

डायरेक्टर ने पकड़ी हेमा की चालाकी

हेमा ने आगे बताया, 'डायरेक्टर रमेश जी ने इसे तुरंत नोटिस किया और मुझसे इसे हटाने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि डांस मूव्स के दौरान यह स्क्रीन पर दिखेगा, और यह अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने शूटिंग को ठंडे मौसम में रीशेड्यूल करने की भी कोशिश की।मैंने रमेश सिप्पी को नवंबर या दिसंबर में गाना शूट करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मई में बहुत गर्मी होगी और अगर हम उस गर्मी से बचेंगे तो मैं बेहतर डांस कर पाऊंगी। लेकिन वह बहुत पक्के थे और उन्होंने कहा कि वह इसे मई में ही शूट करना चाहते हैं।'

दर्द कम करने के लिए करती थीं ये काम

हेमा ने आगे बताया, 'शूट के बाद, मैं अपने पैरों को ठंडे पानी में डालती थी और दर्द कम करने के लिए उन्हें ठंडे तौलिये में लपेटती थी।' उन्होंने इस मुश्किल को सहने में मदद के लिए अपनी भरतनाट्यम ट्रेनिंग को क्रेडिट दिया। आपको बता दें कि 1975 में रिलीज हुई 'शोले' में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, संजीव कुमार,अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार थे। इस फिल्म को कई अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
hema malini Amitabh Bachchan sholay

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।