'जब तक है जान' गाने में जलते पत्थर पर नाची हेमा, बेटी का दर्द देख मां ने लगाया जुगाड़, डायरेक्टर ने पकड़ी चालाकी और...

संक्षेप: आइकॉनिक मूवी 'शोले' ने बॉक्स ऑफिस पर सालों पर अपना कब्जा जमाया। ऐसे में अब हेमा ने इसी फिल्म के फेमस सॉन्ग 'जब तक है जान' के डांस सीक्वेंस को याद किया। 1975 में रिलीज हुई 'शोले' में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे।

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। हेमा ने कई दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट और यादगार फिल्में दी हैं। हेमा की कई फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया। इसी में एक फिल्म है 'शोले'। इस आइकॉनिक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सालों पर अपना कब्जा जमाया। ऐसे में अब हेमा ने इसी फिल्म के फेमस सॉन्ग 'जब तक है जान' के डांस सीक्वेंस को याद किया। उन्होंने इस गाने की शूटिंग के अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि इसे करना फिजिकली कितनी चैलेंजिंग रहा। तो चलिए जानते हैं एक्ट्रेस ने इस गाने को लेकर और क्या कहा?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नंगे पैर पत्थरों पर चलना भी बहुत दर्दनाक था 'शोले' के 50 साल पूरे होने पर हेमा मालिनी ने इस आइकॉनिक फिल्म में काम करने के सबसे यादगार पलों को याद किया। उन्होंने ANI को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बातचीत में हेमा ने कहा, 'मेरी मां मेरे पत्थरों पर नंगे पैर डांस करने को लेकर बहुत चिंतित थीं, खासकर इतनी ज्यादा गर्मी को देखते हुए।' शारीरिक परेशानी के बारे में बताते हुए हेमा ने आगे कहा, 'रेत, कीचड़, और खासकर पत्थर बहुत ज्यादा गर्म थे। नंगे पैर पत्थरों पर चलना भी बहुत दर्दनाक था।'

मां ने लगाया ये जुगाड़ आखिर मां तो मां होती है। हेमा की मां से अपनी बेटी का ये दर्द देखा नहीं जा रहा था। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक टेम्पररी उपाय बताया। उन्होंने हेमा को दर्द कम करने के लिए पैरों के नीचे पतले सोल पहनने की सलाह दी। हेमा ने यह ट्राई किया, लेकिन आराम ज्यादा देर तक नहीं रहा। उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मेरी मां परेशान थीं और उन्होंने मुझे पैरों के नीचे पतले सोल पहनने की सलाह दी ताकि ज्यादा दर्द न हो।' हालांकि, यह जुगाड़ जल्द ही डायरेक्टर की नजर में आ गया।

डायरेक्टर ने पकड़ी हेमा की चालाकी हेमा ने आगे बताया, 'डायरेक्टर रमेश जी ने इसे तुरंत नोटिस किया और मुझसे इसे हटाने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि डांस मूव्स के दौरान यह स्क्रीन पर दिखेगा, और यह अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने शूटिंग को ठंडे मौसम में रीशेड्यूल करने की भी कोशिश की।मैंने रमेश सिप्पी को नवंबर या दिसंबर में गाना शूट करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मई में बहुत गर्मी होगी और अगर हम उस गर्मी से बचेंगे तो मैं बेहतर डांस कर पाऊंगी। लेकिन वह बहुत पक्के थे और उन्होंने कहा कि वह इसे मई में ही शूट करना चाहते हैं।'