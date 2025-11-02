Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडhema malini recalls dharmendra reaction after first time meeting shahrukh khan in 90s
इस लड़के को जरूर लेना…शाहरुख से पहली बार मिलने पर ऐसा था धर्मेंद्र का रिएक्शन, हेमा बोलीं-हाइट कम थी

इस लड़के को जरूर लेना…शाहरुख से पहली बार मिलने पर ऐसा था धर्मेंद्र का रिएक्शन, हेमा बोलीं-हाइट कम थी

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आज अपना 60 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का किस्सा शेयर किया है। उन्होंने धर्मेंद्र और शाहरुख की पहली मुलाकात के बारे में भी बात की।

Sun, 2 Nov 2025 08:44 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्म दीवाना से डेब्यू करने वाले एक्टर ने अपने 33 साल के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। कभी डॉन बनकर छाए तो कभी सिमरन के राज बन अपनी पहचान बनाई। शाहरुख खान को इंडस्ट्री में लाने वाले लोग भी ये जानते थे कि एक दिन दिल्ली का ये लड़का फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। ऐसा ही कुछ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने सोचा था जब उन्होंने शाहरुख को फिल्मों में मौका दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेमा मालिनी का रिएक्शन

शाहरुख खान ने 1992 में आई फिल्म दीवाना से बेशक डेब्यू किया था। लेकिन असली ब्रेक उसी साल आई हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना से मिला था। टीवी शो फौजी देखने के बाद हेमा मालिनी ने अपनी बहन से शाहरुख खान से बात करने की बात कही थी। अब शाहरुख खान के 60 साल के होने पर हेमा मालिनी ने एक्टर को कास्ट किए जाने की कहानी और धर्मेंद्र के पहले रिएक्शन के बारे में बताया।

हेमा मालिनी को नहीं है शाहरुख की उम्र पर यकीन

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा, “मुझे यकीन नहीं होता कि वो 60 साल के हो रहे हैं, मुझे तो लगा था वो 40 में होंगे। जब मैंने उन्हें फौजी’ में देखा था, तभी समझ गई थी कि ये लड़का अलग है। मैं अपनी फिल्म के लिए एक अमीर, रईस खानदान के बेटे का किरदार खोज रही थी, और वो उस रोल के लिए एकदम फिट थे। वो स्मार्ट थे, बातचीत में बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी बहन से कहा कि उसे फोन करे, और जब उसे पता चला कि मैं बात कर रही हूं, तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, बस फोन पर हंसता ही जा रहा था।”

धर्मेंद्र की पहली मुलाकात

हेमा मालिनी आगे बताती हैं कि सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि उनके पति और वेटरन एक्टर धर्मेंद्र भी शाहरुख से बहुत प्रभावित हुए थे। हेमा मालिनी ने आगे कहा, “जब धरम जी ने उसे देखा तो बोले, ‘इस लड़के को जरूर लेना।’ उन्होंने उसके लिए कुछ डायलॉग्स भी खुद लिखे थे। उस वक्त शाहरुख के बाल थोड़े बिखरे हुए रहते थे और कद भी दूसरे हीरोज से छोटा था, लेकिन उसमें एक अलग सा आकर्षण था। भले ही वो रोमांटिक हीरो के रूप में शानदार रहे, लेकिन निगेटिव रोल्स में भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। आज उन्हें बड़ी पर्सनालिटी बनते देखकर बहुत खुशी होती है।”

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Shah Rukh Khan Shahrukh Khan Dharmendra Deol अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।