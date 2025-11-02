इस लड़के को जरूर लेना…शाहरुख से पहली बार मिलने पर ऐसा था धर्मेंद्र का रिएक्शन, हेमा बोलीं-हाइट कम थी

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आज अपना 60 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का किस्सा शेयर किया है। उन्होंने धर्मेंद्र और शाहरुख की पहली मुलाकात के बारे में भी बात की।

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। फिल्म दीवाना से डेब्यू करने वाले एक्टर ने अपने 33 साल के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। कभी डॉन बनकर छाए तो कभी सिमरन के राज बन अपनी पहचान बनाई। शाहरुख खान को इंडस्ट्री में लाने वाले लोग भी ये जानते थे कि एक दिन दिल्ली का ये लड़का फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाएगा। ऐसा ही कुछ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने सोचा था जब उन्होंने शाहरुख को फिल्मों में मौका दिया था।

हेमा मालिनी का रिएक्शन

शाहरुख खान ने 1992 में आई फिल्म दीवाना से बेशक डेब्यू किया था। लेकिन असली ब्रेक उसी साल आई हेमा मालिनी की फिल्म दिल आशना से मिला था। टीवी शो फौजी देखने के बाद हेमा मालिनी ने अपनी बहन से शाहरुख खान से बात करने की बात कही थी। अब शाहरुख खान के 60 साल के होने पर हेमा मालिनी ने एक्टर को कास्ट किए जाने की कहानी और धर्मेंद्र के पहले रिएक्शन के बारे में बताया।

हेमा मालिनी को नहीं है शाहरुख की उम्र पर यकीन

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा, “मुझे यकीन नहीं होता कि वो 60 साल के हो रहे हैं, मुझे तो लगा था वो 40 में होंगे। जब मैंने उन्हें फौजी’ में देखा था, तभी समझ गई थी कि ये लड़का अलग है। मैं अपनी फिल्म के लिए एक अमीर, रईस खानदान के बेटे का किरदार खोज रही थी, और वो उस रोल के लिए एकदम फिट थे। वो स्मार्ट थे, बातचीत में बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी बहन से कहा कि उसे फोन करे, और जब उसे पता चला कि मैं बात कर रही हूं, तो वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, बस फोन पर हंसता ही जा रहा था।”

धर्मेंद्र की पहली मुलाकात