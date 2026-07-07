Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को बताई थी अपनी आखिरी इच्छा, एक्ट्रेस ने कहा- वह चाहते थे कि परिवार के साथ…

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के महीनों बाद बताया कि एक्टर की आखिरी इच्छा क्या थी। उन्होंने सनी और बॉबी देओल के साथ अपने बॉन्ड को लेकर भी बात की।

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को बताई थी अपनी आखिरी इच्छा, एक्ट्रेस ने कहा- वह चाहते थे कि परिवार के साथ…

धर्मेंद्र के जाने से देओल परिवार को बड़ा झटका लगा था। आज भी उनके निधन के दुख से परिवार वाले उभर नहीं पाए हैं। अब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा बताई कि वो क्या थी। इसके अलावा उन्होंने अपने सौतेले बच्चे सनी और बॉबी देओल के साथ अपने बॉन्ड के बारे में भी बात की।

धर्मेंद्र बोलते थे परिवार और बच्चों के साथ टाइम बिताना

हिंदी रश से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, ‘धर्म जी हमेशा कहते थे कि जितना हो सके बच्चों के साथ रहना। बच्चों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना। वह हमेशा कहते कि परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहना, यही आज के समय में यही सबसे जरूरी है क्योंकि आज कल ऐसा हो नहीं सकता। आज के समय में बच्चे अपने अलग रास्ते में जाते हैं।’

ये भी पढ़ें:हेमा मालिनी बोलीं- किसने कहा मैं हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, बहुत कम पैसा मिलता था

क्या थी धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा

एक्ट्रेस से फिर पूछा गया कि धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा क्या थी तो उन्होंने कहा, ‘यही कहा था उन्होंने कि परिवार के साथ रहना। हमेशा उनके साथ रहना। काम होता रहेगा, लेकिन परिवार हमेशा महत्वपूर्ण है।’

इसके बाद सनी और बॉबी को लेकर हेमा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, वे बहुत प्यारे हैं। सनी काफी अच्छे हैं। बॉबी भी अच्छे हैं। हम हमेशा साथ हैं। हम बस पब्लिसिटी नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे बीच सब अच्छा है। हम एक हैं। हम एक हैप्पी परिवार हैं।

ये भी पढ़ें:इस एक्टर ने हेमा संग इंटीमेट सीन देने से कर दिया था इनकार, फिर यूं हुआ था शूट

हेमा ने फिर धर्मेंद्र को एक अच्छा इंसान बताया और कहा कि वह हमेशा अपने फैंस की रिस्पेक्ट करते थे। वह बोलीं, अगर कोई उनके पास फोटो क्लिक करने के लिए आता तो वह कहते अंदर आ जाओ, उन्हें नहीं फर्क पड़ता था कि वह किसके साथ हैं। वह सबसे मिलते, सबको खाना खिलाते।

हेमा ने कहा कि वह एक प्यारे पिता और प्यारे नानू थे। वह बता ही नहीं सकतीं कि बच्चे उन्हें कितना मिस करते हैं।

कब हुआ था धर्मेंद्र का निधन

बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ था, अपने 90वें बर्थडे से कुछ दिन पहले। उन्होंने अपने करियर में 6 दशक से ज्यादा काम किया है। वह बॉलीवुड के हीमैन थे जिन्होंने हमेशा फैंस का दिल जीता है।

ये भी पढ़ें:हेमा मालिनी से मिलने घर आते थे ससुर केवल किशन, पिता के साथ लड़ाते थे पंजा

धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई थी जिसमें धर्मेंद्र को देखकर सब काफी इमोशनल हो गए थे। सनी और बॉबी भी धर्मेंद्र को याद कर सोशल मीडिया पोस्ट करते रहते हैं। इनके अलाना ईशा देओल भी सोशल मीडिया पर पिता को लेकर कोई न कोई याद फैंस के साथ शेयर करती हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Dharmendra Deol hema malini Sunny Deol अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।