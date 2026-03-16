'यह शर्म की बात है', हेमा मालिनी ने ऑस्कर के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में धर्मेंद्र का नाम शामिल न करने पर जताई नाराजगी
एक और जहां रॉबर्ट रेडफोर्ड और रॉब रेनर जैसी फिल्मी हस्तियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसे में अब हेमा मालिनी ने पर रिएक्ट किया।
98वें एकेडमी अवार्ड्स रविवार को लॉस एंजेलिस में आयोजित किए गए। इस अवॉर्ड शो में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारों ने शिरकत की। 98वें एकेडमी अवार्ड्स में हॉलीवुड की 2025 की फिल्मों के बेहतरीन और सबसे प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही इसमें 'इन मेमोरियम' सेगमेंट रखा गया, जिसमें उन अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और तकनीशियनों को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले साल निधन हो गया था। एक और जहां रॉबर्ट रेडफोर्ड और रॉब रेनर जैसी फिल्मी हस्तियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को जिक्र तक नहीं किया गया। ऐसे में अब अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के टीवी पर दिखाए गए 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में शामिल न किए जाने पर रिएक्ट किया।
'बेशक, यह शर्म की बात है'
हेमा मालिनी ने ऑस्कर 2026 से धर्मेंद्र को नजरअंदाज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा, 'बेशक, यह शर्म की बात है। यह उनके लिए शर्म की बात है कि उन्होंने एक ऐसे अभिनेता को नजरअंदाज कर दिया, जो दुनिया के कई हिस्सों में, कई लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। धरमजी को हर जगह जाना और पहचाना जाता था।'
धरम जी को ऑस्कर की परवाह नहीं होती
हेमा मालिनी ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, 'धर्मेंद्र को ऑस्कर की परवाह नहीं होती। उन्हें अपने जीवनकाल में बहुत ज़्यादा अवॉर्ड नहीं मिले। उन्हें ऑस्कर की परवाह क्यों होगी? हम दोनों, हम अपने देश में मिले प्यार से ही खुश थे। लेकिन अवॉर्ड हमेशा उनसे दूर ही रहे। यहाँ तक कि मुझे भी 'लाल पत्थर' और 'मीरा' में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए कोई अवॉर्ड नहीं मिला।'
ऑस्कर 2026 'इन मेमोरियम' सेगमेंट
बता दें कि इस साल के Oscars में 'इन मेमोरियम' सेगमेंट अवॉर्ड शो के इतिहास में सबसे लंबा था। आयोजकों ने कहा था कि वे इस साल स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चलाने के बजाय कुछ 'अलग' करेंगे। इसके चलते सेगमेंट के अंदर दो और सेगमेंट शामिल थे, जिनमें रॉब राइनर और रॉबर्ट रेडफोर्ड को उनके साथियों द्वारा सम्मानित किया गया। डायरेक्टर रॉब राइनर को उनकी मशहूर फिल्म 'When Harry Met Sally' के स्टार बिली क्रिस्टल ने सम्मानित किया। बारबरा स्ट्रीसैंड, जिन्होंने रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ फिल्म 'The Way We Were' में काम किया था, ने उन्हें एक "शानदार, सधा हुआ एक्टर" और एक "बुद्धिमान काउबॉय" बताया। उन्होंने फिल्म के टाइटल सॉन्ग की कुछ लाइनें गाकर अपनी बात खत्म की। रेचल मैकएडम्स ने अपने साथी कनाडाई डायने कीटन को श्रद्धांजलि दी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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