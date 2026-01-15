Hindustan Hindi News
Hema Malini Reacts to criticism old video not smiling award ceremony says ab main smile kar rahi hoon BMC voting
मेडल बांटने वाले वीडियो पर ट्रोल हुई थीं हेमा मालिनी, अब दिया जवाब; अब शिकायत मत करना कि...

मेडल बांटने वाले वीडियो पर ट्रोल हुई थीं हेमा मालिनी, अब दिया जवाब; अब शिकायत मत करना कि...

संक्षेप:

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो में हेमा स्पोर्ट्स इवेंट में बच्चों को मेडल दे रही थीं। हेमा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। इस वजह से हेमा ट्रोल हो रही थीं। अब हेमा ने ट्रोल्स को जवाब दिया है।  

Jan 15, 2026 07:50 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हेमा मालिनी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई थीं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें वो बच्चों को मेडल बांट रही थीं।लोग उन्हें इसलिए ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो मेडल बांटते वक्त मुस्कुरा नहीं रही थीं।आज बीएमसी चुनाव में वोटिंग के लिए पहुंचीं हेमा मालिनी ने ट्रोल्स को जवाब दिया है।

ट्रोलिंग पर हेमा मालिनी ने दिया जवाब

हेमा मालिनी आज यानी गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में वोटिंग के लिए पहुंचीं। वोट डालने के बाद हेमा मालिनी पैप्स से बात करती नजर आईं। हेमा मालिनी जब पैप्स के साथ बात कर रही थीं तो उन्होंने कहा, "मैं मुस्कुरा रही हूं, ठीक है। अब शिकायत मत करना कि मैं मुस्कुराती नहीं हूं।"

किस लिए ट्रोल हो रही थीं बीजेपी एमपी हेमा मालिनी?

12 जनवरी को बीजेपी एमपी हेमा मालिनी एमपी स्पोर्ट्स कॉम्पटीशन में मेडल देने के लिए स्टेज पर मौजूद थीं। इस इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में हेमा मालिनी स्टूडेंट्स को मेडल दे रही थीं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि हेमा मालिनी मेडल्स देते वक्त मुस्कुरा तक नहीं रही हैं। वो कोई एक्सप्रेशन्स भी नहीं दे रही हैं। इस बात को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने हेमा मालिनी को ट्रोल किया था।

बीएमसी चुनाव में वोट डालने पहुंचे फिल्मी और टीवी सितारे

आज मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस वोटिंग में टीवी और फिल्मी दुनिया की तमाम हस्तियां अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। श्रद्धा कपूर, ट्विंकल खन्ना, दिव्या दत्ता, तमन्ना भाटिया, अक्षय कुमार और करिण राव जैसे कई चेहरे अपना वोट डालने पहुंचे।

हेमा मालिनी की बात करें तो साल 2025 उनके और उनके परिवार के लिए काफी दुखद रहा। हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए। धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अंतिम सांस ली थी।

