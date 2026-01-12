Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडhema malini opens up about her equation with sunny deol, says whatever he does he tells me
वो जो भी करते हैं मुझे बताते हैं…सनी देओल से अपने रिश्ते पर हेमा मालिनी ने कही ये बात

वो जो भी करते हैं मुझे बताते हैं…सनी देओल से अपने रिश्ते पर हेमा मालिनी ने कही ये बात

संक्षेप:

हेमा मालिनी ने हाल में सनी देओल के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनका और धर्मेंद्र के दूसरे परिवार के साथ अब कैसे संबंध हैं। एक्ट्रेस ने कहा ये उनकी निजी जिंदगी है और वो किसी के सामने सफाई नहीं देना चाहती।

Jan 12, 2026 08:01 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 24 नवंबर को एक्टर ने अपनी आखिरी सांस ली थी। एक्टर के निधन बाद ऐसी खबरें थीं कि उनके दोनों परिवारों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह धर्मेंद्र के लिए रखी गई दो अलग प्रार्थना सभाएं थीं। अब हेमा मालिनी ने अपने नए इंटरव्यू में सौतेले बेटे सनी देओल और परिवार के साथ बांड पर चुप्पी तोड़ी है। हेमा ने बताया कि सनी कुछ भी करने से पहले उन्हें जरूर बताते हैं। और दोनों परिवारों के बीच संबंध अच्छे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हेमा मालिनी को सब बताते हैं सनी देओल

इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में हेमा मालिनी ने सनी देओल के साथ अपने रिश्ते पर बात की। एक्ट्रेस ने कहा, 'सनी मुझे बताते हैं, वो जो भी करते हैं मुझे बताते हैं'। आगे एक्ट्रेस ने कहा, ‘हमारा रिश्ता हमेशा से अच्छा और खुशनुमा रहा है। मुझे नहीं पता कि लोगों को क्यों लगता है कि हमारे रिश्ते में कुछ दिक्कत है। लोग बस गॉसिप करना चाहते हैं। मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? मुझे अपनी सफाई क्यों देनी चाहिए? क्यों दू? ये मेरी निजी जिंदगी है, हमारी निजी जिंदगी है। हम खुश हैं और एक दूसरे के करीब हैं और बस। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मुझे नहीं पता लोग इस बारे में क्या-क्या कहानी बना रहे हैं। ये दुख की बात है कि लोग दूसरे के दुख का फायदा उठाकर आर्टिकल लिख देते हैं। मैं इसलिए ऐसे आर्टिकल का जवाब नहीं देती हूं।’

ये भी पढ़ें:सलमान ने कभी नहीं जीता फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड, 3 बार शाहरुख से हारे
ये भी पढ़ें:कार्तिक के साथ ‘सात समुंदर' गाने में दिख रहे बैकग्राउंड डांसर्स को पहचाना?
हेमा मालिनी, सनी देओल

साथ हैं धर्मेंद्र के दोनों परिवार

बता दें, धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। इस सभा में इंडस्ट्री के तमाम लोग शामिल हुए थे लेकिन हेमा और उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई। वहीं हेमा ने दिल्ली में अपने जानने वाले लोगों के लिए एक आयोजन किया था जिसमें उनकी दोनों बेटियां और उनके पति पहुंचे थे। हालांकि दोनों परिवार एक हैं और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
hema malini Sunny Deol bobby deol अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।