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हेमा मालिनी बोलीं- किसने कहा कि मैं बॉलीवुड की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, बहुत थोड़ा पैसा मिलता था

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Hema Malini: हेमा मालिनी ने बताया कि उन्होंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया। कई बार तो उन्होंने फ्री में भी फिल्में की हैं और जितना प्रोड्यूसर उन्हें देता था वो उतना ही लेती थीं।

हेमा मालिनी बोलीं- किसने कहा कि मैं बॉलीवुड की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, बहुत थोड़ा पैसा मिलता था

बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपने दौर की फीस और काम करने के तौर-तरीकों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने साफ किया कि आज के दौर के मुकाबले उनके जमाने में कलाकारों को बहुत कम पैसा मिलते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया।

क्या बोलीं हेमा मालिनी?

इंटरव्यू के दौरान जब हिंदी रश ने हेमा मालिनी से कहा कि वो उस जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वालीं एक्ट्रेस थीं तो हेमा मालिनी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। हेमा ने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘नहीं! नहीं! किसने कहा कि मैं बॉलीवुड की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। बहुत थोड़ा पैसा मिलता था। इतना कुछ नहीं मिलता था। ये बात सच है कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मुझे पसंद करते थे, लेकिन मैंने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। जैसा-जैसा नाम बनता था थोड़ा-थोड़ा पैसा बढ़ता जाता था। बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, जैसे आजकल लोगों को मिलता है। लेकिन उस जमाने की बात ही अलग थी। उस जमाने में हमने जो काम किया, जो फिल्में की वो हमारी असली कमाई थी।’

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कभी पैसों की डिमांड नहीं रखी

उन्होंने आगे कहा, 'प्रोड्यूसर जितना दे सकते थे उतना पैसा हम लेते थे। हमने कभी डिमांड नहीं रखी कि इतना दोगे तो ही फिल्म करूंगी। सिर्फ मैं नहीं, मेरी मां भी ऐसी ही थीं। मेरी मां ही मेरा काम मैनेज करती थीं। वो प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत अच्छी थीं। अगर कोई प्रोड्यूसर कहता था कि हम पैसा नहीं दे सकते हैं तो वो बोलती थीं कोई बात नहीं।'

इस फिल्म के लिए नहीं मिले थे पैसे

हेमा ने आगे बताया, 'मैंने 'मीरा' फिल्म की थी। उसके प्रोड्यूसर के पास पैसा था ही नहीं। तो हम कभी पैसा नहीं मांगते थे। जो वो लिफाफे में दे देते थे हम ले लेते थे।' बता दें, ‘मीरा’ साल 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में हेमा के साथ विनोद खन्ना और शम्मी कपूर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी।

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फिल्मों में कमबैक करेंगी हेमा?

जब इंटरव्यू के दौरान हेमा से उनके कमबैक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें अच्छा रोल देगा तो वो जरूर फिल्मों में कमबैक करेंगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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