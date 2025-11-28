Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडHema Malini Had Organised Gita Paath Bhajans In Dharmendra Memory I Could Not Stop Crying
गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बताया धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में क्या हुआ, बोलीं- हेमा मालिनी ने...

गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बताया धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में क्या हुआ, बोलीं- हेमा मालिनी ने...

संक्षेप:

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बताया कि आखिर वहां क्या हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि हेमा का कैसा हाल है।

Fri, 28 Nov 2025 01:16 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धर्मेंद्र के निधन से ना सिर्फ परिवार वाले और फैंस बल्कि पूरी हिंदी इंडस्ट्री सदमे में है। सभी उनके घर प्रेयर मीट में पहुंचे थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता भी प्रेयर मीट में गई थीं जिसे हेमा मालिनी ने रखी थी गुरुवार को। सुनीका ने बताया कि वहां क्या हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि वह हेमा के सामने खुद को रोने से नहीं रोक पाईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं सुनीता

सुनीता ने कहा, ‘हेमा जी ने भगवद गीता और भजन रखवाए थे। हमने सारे भजन सुने। मैं हेमा जी के सामने खुद को रोने से नहीं रोक पाई।’

हेमा मालिनी का कैसा हाल

सुनीता से फिर पूछा गया कि हेमा इस समय में कैसी हैं तो उन्होंने कहा, ‘क्या ही कहें। ये काफी बड़ी नुकसान था। वह लेजेंड थे। मैं उनके परिवार की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। धर्मेंद्र जी मेरे बचपन के क्रश थे। मैं इस समय में टूट गई हूं।’

धर्मेंद्र के साथ की यादें

धर्मेंद्र के साथ उनकी कोई याद को लेकर सुनीता ने कहा, ‘मैंने धर्म जी के साथ सोनी टीवी में छलकाए जाम में परफॉर्म किया था। मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया था। मैं ईशा देओल के भी काफी करीब हूं...मेरा पूरा परिवार है। हम सभी धर्मेंद्र जी के बड़े फैन हैं। यहां तक कि मैंने गोविंदा से शादी भी इसलिए की थी क्योंकि वह धर्मेंद्र से रिजेम्बल करते हैं। गोविंदा तो इतने हैंडसम नहीं हैं धर्मेंद्र जी तो इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम आदमी हैं।’

सुनीता ने बताया कि 2 महीने पहले वह धर्मेंद्र से गणेश चतुर्थी के दौरान मिली थीं। उन्होंने कहा, मैं 2 महीने पहले मिली थी। ईशा ने हमें गणपति के लिए बुलाया था और मैं बेटे यशवर्धन के साथ गई थी। मैं हमेशा से यही चाहती हूं कि मेरे बेटे में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की क्वालिटी और लुक्स आएं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Dharmendra Deol Sunita Ahuja Govinda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।