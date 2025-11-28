गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बताया धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में क्या हुआ, बोलीं- हेमा मालिनी ने...

संक्षेप: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता ने बताया कि आखिर वहां क्या हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि हेमा का कैसा हाल है।

धर्मेंद्र के निधन से ना सिर्फ परिवार वाले और फैंस बल्कि पूरी हिंदी इंडस्ट्री सदमे में है। सभी उनके घर प्रेयर मीट में पहुंचे थे। गोविंदा की पत्नी सुनीता भी प्रेयर मीट में गई थीं जिसे हेमा मालिनी ने रखी थी गुरुवार को। सुनीका ने बताया कि वहां क्या हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि वह हेमा के सामने खुद को रोने से नहीं रोक पाईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं सुनीता सुनीता ने कहा, ‘हेमा जी ने भगवद गीता और भजन रखवाए थे। हमने सारे भजन सुने। मैं हेमा जी के सामने खुद को रोने से नहीं रोक पाई।’

हेमा मालिनी का कैसा हाल सुनीता से फिर पूछा गया कि हेमा इस समय में कैसी हैं तो उन्होंने कहा, ‘क्या ही कहें। ये काफी बड़ी नुकसान था। वह लेजेंड थे। मैं उनके परिवार की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। धर्मेंद्र जी मेरे बचपन के क्रश थे। मैं इस समय में टूट गई हूं।’

धर्मेंद्र के साथ की यादें धर्मेंद्र के साथ उनकी कोई याद को लेकर सुनीता ने कहा, ‘मैंने धर्म जी के साथ सोनी टीवी में छलकाए जाम में परफॉर्म किया था। मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया था। मैं ईशा देओल के भी काफी करीब हूं...मेरा पूरा परिवार है। हम सभी धर्मेंद्र जी के बड़े फैन हैं। यहां तक कि मैंने गोविंदा से शादी भी इसलिए की थी क्योंकि वह धर्मेंद्र से रिजेम्बल करते हैं। गोविंदा तो इतने हैंडसम नहीं हैं धर्मेंद्र जी तो इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम आदमी हैं।’