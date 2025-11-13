धर्मेंद्र की हेल्थ पर बोलीं हेमा मालिनी- मेरे लिए आसान समय नहीं है, उनके बच्चे सो नहीं पा रहे, खुश हूं कि…

संक्षेप: Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र घर आ चुके हैं और उनका परिवार हेल्थ को लेकर चिंचित है। हेमा ने बताया कि वह कमजोर नहीं दिखना चाहतीं क्योंकि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।

धर्मेंद्र की हेल्थ पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने अपडेट दिया है। हेमा ने बताया कि उनके घर आने से राहत है लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं है। उनकी हालत चिंताजनक है और हेमा ने सबसे दुआएं करनी की अपील की है। बता दें कि सोमवार 10 नवंबर को धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बुधवार को घर भेज दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि अब उनकी घर पर देखभाल की जाएगी।

मैं कमजोर नहीं दिख सकती हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ पर सुभाष के झा से बात की। उन्होंने कहा, 'मेरे लिए आसान समय नहीं है। धर्मेंद्रजी की हेल्थ हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। उनके बच्चे सो नहीं पा रहे। मैं कमजोर नहीं दिख सकती, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हां पर मैं खुश हूं कि वह घर वापस आ गए हैं। हमें राहत है कि वह अस्पताल से बाहर हैं। उन्हें उन लोगों के बीच रहना चाहिए जिन्हें वह प्यार करते हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। कृपया हमारे लिए दुआ करें।'

हॉस्पिटल में मिलने पहुंचा था बॉलीवुड धर्मेंद्र जब अस्पताल में थे तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमीषा पटेल सहित कई एक्टर्स उनसे मिलने पहुंचे थे। उनके घर वापस आने पर उनके दोस्त अमिताभ बच्चन भी घर गए। धर्मेंद्र के घर आने पर उनके परिवार की तरफ से स्टेटमेंट आया था, 'धर्मेंद्र घर पर ट्रीटमेंट लेंगे। उनके परिवार की निजता का सम्मान करें क्योंकि धर्मेंद्र आप सबसे प्यार करते हैं।'