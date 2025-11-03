Hindustan Hindi News
कैसी है अब धर्मेंद्र की तबियत, हेमा मालिनी ने दिया हेल्थ अपडेट, हाथ जोड़कर कहा- 'भगवान को शुक्रिया...'

कैसी है अब धर्मेंद्र की तबियत, हेमा मालिनी ने दिया हेल्थ अपडेट, हाथ जोड़कर कहा- 'भगवान को शुक्रिया...'

संक्षेप: हेमा मालिनी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। हेमा को देखकर पैपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने साथ-साथ उनसे धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में सवाल किया। इस दौरान का हेमा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Mon, 3 Nov 2025 05:34 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के फैंस और फैमिली के लिए बीता हफ्ता काफी मुश्किलों भरा रहा। धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब हो गई थी। मेडिकल कंडीशन के चलते धर्मेंद्र को मुंबई स्थित ब्रीचकैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनके फैंस के बीच चिंता फैल गई। हर कोई कोई धर्मेंद्र की हालत जानने के लिए बेचैन हैं। ऐसे में अब एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी ने जानकारी दी है।

हेमा ने बताया धर्मेंद्र का हाल

दरअसल, हेमा मालिनी कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। हेमा को देखकर पैपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने साथ-साथ उनसे धर्मेंद्र की तबीयत के बारे में सवाल किया। इस दौरान का हेमा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हेमा अपनी कार रे उतरती दिख रही हैं। हेमा को देखकर मीडिया ने उनसे धर्मेंद्र के बारे में सवाल किया। हेमा मालिनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पति एकदम ठीक हैं और खतरे की कोई बात नहीं है। हेमा मालिनी ने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया भी कहा कि धर्मेंद्र की हालत में जल्द ही सुधार आ गया।

धर्मेंद्र जल्द दिखेंगे इस फिल्म में

धर्मेंद्र इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म इक्कीस को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इक्कीस का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ था, जिसमें धर्मेंद्र के साथ बिग बी के नवासे अगस्त्य नंदा नजर आए थे। इस मूवी के साथ अगस्त्य बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। फिल्म में धर्मेंद्र का छोटा लेकिन इंपैक्टफुल रोल होगा, जिसकी कुछ झलकियां दर्शकों को इक्कीस के ट्रेलर में देखने को मिली हैं।

