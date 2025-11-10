धर्मेंद्र से मिलकर लौटे उनके पोते, उतरे हुए चेहरों ने बढ़ाई फिक्र, फैंस को हेल्थ अपडेट का इंतजार

Hindustan Hindi News
संक्षेप: धर्मेंद्र को सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की है। सनी ने अनुरोध करते हुए बयान जारी किया है।

Mon, 10 Nov 2025 09:39 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के परिवार और फैंस के लिए ये वक्त काफी मुश्किलों भरा है। धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। ये खबर आते ही फैंस काफी चिंता में आ गए थे और हर कोई उनके ठीक होने की दुआ मांग रहा है। हालांकि आज ही खबर आई कि धर्मेंद्र की हालत नाजुक है और इस खबर से उनके फैंस और चाहने वाले चिंतित हो उठे हैं। ऐसे में अब हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट भी दिया है। वहीं, अपने दादा जी से मिलने उनके पोते भी अस्पताल पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है।

दादा धर्मेंद्र से मिलने पहुचे पोते

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र से मिलने एक-एक करके उनका पूरा परिवार अस्पताल पहुंच रहा है। ऐसे में सनी देओल के दोनों बेटे करण देओल और राजवीर देओल अपने दादा जी से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचे। दोनों का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तक का है जब वो अपने दादा यानी धर्मेंद्र से मिलकर वापस लौट रहे थे। ऐसे में दोनों के चेहरे काफी उतरे हुए थे। उनके उतरे हुए चेहरों को देखकर फैंस को चिंता हो रही है।

हेमा मालिनी ने दी पति की हेल्थ अपडेट

हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर कर उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है। हेमा ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा- 'मैं धरम जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं, वो अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। उन्हें निगरानी में रखते हुए उनका लगातार चेकअप किया जा रहा है और हम सब उनके साथ हैं। मैं आप सभी से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने का अपील करती हूं।'

सनी देओल ने की अपील

धर्मेंद्र को सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसे में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की अपील की है। सनी ने अनुरोध करते हुए एक बयान जारी किया है, 'श्री धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और वे निगरानी में हैं। सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें।'

