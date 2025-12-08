धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- धीरे-धीरे टुकड़ों को...

संक्षेप: धर्मेंद्र की सोमवार को बर्थ एनिवर्सरी है। एक्टर के निधन के बाद यह उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर सभी परिवार वाले उन्हें याद कर इमोशनल पोस्ट शेयर कर रहे हैं।

धर्मेंद्र की आज 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है। देओल परिवार धर्मेंद्र के बर्थडे को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही एक्टर का निधन हो गया। अब धर्मेंद्र की डेथ एनिवर्सरी पर हेमा ने उन्हें याद करते हुए इमोशनल पोस्ट किया है। हेमा ने लिखा कि वह धीरे-धीरे टुकड़ों को जोड़ रही हैं।

टुकड़ों को समेट रही हैं हेमा मालिनी हेमा ने धर्मेंद्र के साथ 2 फोटोज शेयर की हैं। एक में वह धर्मेंद्र को केक खिला रही हैं तो दूसरे में दोनों साथ में पोज दे रहे हैं। फोटोज शेयर कर हेमा ने लिखा, ‘धर्म जी...हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे दिल। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब आप मुझे छोड़कर गए हो। आपके जाने के बाद मैं धीरे-धीरे टुकड़ों को जोड़कर लाइफ को दोबारा बना रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। हमारी लाइफ के जो मजेदार यादें हैं उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता और उन यादों को याद कर मैं जी रही हूं। मैं भगवान को शुक्रिया करती हूं जो साल हमने साथ जिए उनके लिए, हमारी 2 खूबसूरत बेटियों के लिए और जो बाकी खूबसूरत यादें हैं वो मेरे दिल में हैं।’

आपको शांति मिले हेमा ने आगे लिखा, ‘आपके बर्थडे पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आपको शांति और खुशियां मिले जिसके आप हकदार हैं।’

पहले किया था यह पोस्ट इससे पहले धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा ने पोस्ट किया था कि धर्म जी मेरे लिए कई चीजें थे। वह प्यारे पति, अच्छे पिता थे हमारी दोनों बेटियों के। वह मेरे सब कुछ थे और हमेशा मेरे अच्छे और बुरे वक्त में साथ थे। उन्होंने अपने ईजी, फ्रेंडली बिहेवियर से मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था।