हेमा मालिनी को जब शादी के दिन विधवा का किरदार निभाने को बोला, एक्ट्रेस ने फिर जो किया भड़क गए थे डायरेक्टर
हेमा मालिनी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल, शादी वाले दिन भी हेमा ने काम किया था। लेकिन एक फिल्म को करने के लिए वह सेट पर नहीं गई थीं।
हेमा मालिनी को हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल कहा जाता है। एक्ट्रेस ने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि दमदार एक्टिंग से लाखों को अपना दीवाना बनाया हुआ था। हेमा ने 1980 में अपने करियर के पीक पर धर्मेंद्र से शादी की थी। उस समय वह कई फिल्मों में काम कर रही थीं। अब आप सोचें कि जिस दिन उन्होंने शादी की थी उस दिन उन्होंने रजिया सुल्तान मूवी की शूटिंग की थी। उन्हें उसी दिन क्रांति फिल्म की शूटिंग भी करनी थी, लेकिन एक्ट्रेस ने एक व्हाइट साड़ी की वजह से उसे करने से मना कर दिया था।
क्यों एक साड़ी बनी थी हेमा के शूट ना करने की वजह
रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा ने शादी वाले दिन की सुबह रजिया सुल्तान की शूटिंग की और मनोज कुमार को मैसेज भिजवाया की वह क्रांति फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि हेमा इसलिए उस दिन शूट नहीं करना चाहती थीं क्योंकि सेट पर उन्हें व्हाइट साड़ी पहननी थी। व्हाइड साड़ी में उन्हें विधवा का किरदार निभाया था और वह अपनी शादी वाले दिन विधवा का लुक नहीं चाहती थीं।
मनोज ने फिर हेमा मालिनी को दी सजा
अब मनोज कुमार को इस बारे में पता चला कि क्यों वह सेट पर नहीं आईं। मनोज इससे काफी खफा हुए थे। इतना ही नहीं उन्होंने हेमा को सबक सिखाने के लिए एक्ट्रेस को पूरा दिन सेट पर बिठाकर रखा। हेमा को लगा कि अब उनका सीन आएगा, अब उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन पूरा दिन खत्म हो गया और उन्हें बोला ही नहीं गया। हेमा फिर गुस्से में वापस चली गई थीं।
हेमा, रजिया सुल्तान को दे रही थीं इम्पॉर्टेंस
ऐसी भी रिपोर्ट्स थीं कि हेमा, रजिया सुल्ताम को ज्यादा इम्पॉर्टेंस दे रही थीं क्योंकि वह सोच रही थीं कि फिल्म हिट होगी। लेकिन जब दोनों फिल्में हुई तो रजिया सुल्तान चली नहीं और क्रांति सुपरहिट थी।
मनोज को नहीं पता था कि हेमा दूसरी फिल्म में भी कर रहीं काम
रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं कि रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमल अमरोही ने फिर मनोज को कॉल किया और कहा कि हेमा को उनसे दूसरी फिल्म करने की परमिशन लेनी चाहिए। मनोज ने कहा था कि उन्हें नहीं बताया गया था कि वह दूसरी फिल्म क्रांति की शूटिंग कर रही हैं।
खैर हेमा के बारे में बता दें कि वह काफी समय से फिल्मों से दूर हैं और अपनी पॉलिटिकल जर्नी में बिजी हैं। लास्ट हेमा फिल्म शिमला मिर्ची में नजर आई थीं जिसमें उनके साथ राजकुमार राव और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में थे। फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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