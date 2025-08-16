हेमा-धर्मेंद्र का ‘शोले’ के दौरान चल रहा था अफेयर, 50 साल बाद एक्ट्रेस की बॉडी डबल बोलीं- 'वे एक ही होटल में...'

धर्मेंद्र और हेमा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। आज भी इन दिनों की लव स्टोरी की काफी चर्चे होते हैं। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी शोले रिलीज के पहले ही शुरू हो गई थी।

फिल्म इंडस्ट्री में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। इस आइकॉनिक जोड़ी ने कई फिल्मों में काम किया। प्रोफेशनल लाइफ के साथ धर्मेंद्र और हेमा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। आज भी इन दिनों की लव स्टोरी की काफी चर्चे होते हैं। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि इनकी लव स्टोरी शोले रिलीज के पहले ही शुरू हो गई थी। इस बात का खुलासा हेमा की स्टंट डबल रेशमा पठान ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है।

सबको पता था कि दोनों का इश्क चल रहा है 'शोले' के 50 साल पूरे हो गए हैं। हाल ही में 'शोले' की 50वीं सालगिरह मनाई गई है। ऐसे में 'शोले' में हेमा की स्टंट डबल रेशमा पठान ने शूटिंग के दौरान कपल के प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में हैरान करने वाला खुलासा किया है। रेशमा ने हिंदुस्तान टाइम्स को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान रेशमा ने कहा, 'हम सबको पता था कि हेमा जी और धरमजी का इश्क चल रहा है, लेकिन उन्होंने सेट पर कभी यह नहीं दिखाया। वे हमेशा प्रोफेशनल रहे। सेट पर तो अलग-अलग ही रहते थे।'

वो दोनों एक होटल में भी अलग-अलग रहते थे 71 वर्षीय स्टंटवुमन रेशमा ने आगे कहा, 'पहले के लोग, अलग-अलग ही होते थे और सेट पर नहीं दिखाते थे वे एक ही होटल में थे, लेकिन अलग-अलग कमरों में। अपने खाली समय में, धरम जी अपनी टीम के साथ रहते थे और हेमा जी अपनी टीम के साथ समय बिताती थीं - मैं भी उनकी टीम का हिस्सा थी।' रेश्मा ने आगे कहा के आज, मुझे उन्हें साथ देखकर गर्व होता है।