हेमा मालिनी ने बताए बीएमसी इलेक्शन में वोट देने के फायदे, बोलीं- मुंबई में अच्छी हवा…

हेमा मालिनी ने बताए बीएमसी इलेक्शन में वोट देने के फायदे, बोलीं- मुंबई में अच्छी हवा…

हेमा मालिनी वोट डालकर लौटीं तो उन्होंने बाकी लोगों से भी अपील की। बताया कि शेड्यूल बिजी होने के बाद भी वह सुबह-सुबह आ गईं। हेमा ने यह भी बताया कि वह कैसा मुंबई चाहती हैं।

Jan 15, 2026 12:30 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बृहनमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (बीएमसी) चुनाव में वोट डालने पहुंचे नेता-अभिनेताओ के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। इस बीच हेमा मालिनी का वीडियो भी सामने आया। हेमा ने लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि वह सुबह-सुबह ही अपना फर्ज निभाने आ गई हैं और लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। हेमा ने यह भी बताया कि वोट देने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो क्या-क्या फायदे होंगे। हेमा ने यह भी बताया कि मुंबई में क्या विकास देखना चाहेंगी।

हेमा को चाहिए ऐसा मुंबई

बीएमसी इलेक्शन के लिए हेमा मालिनी ने गुरुवार सुबह अपना वोट डाला। इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुईं। हेमा बोलीं, मैं सबसे यही विनती करती हूं कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए। जैसे अभी मैं सुबह-सुबह वोट देने आ गई हूं। मेरे पास आगे बहुत काम हैं, जिन्हें करूंगी। पर मुंबई के हर नागरिक के लिए यह बहुत अहम है। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए, मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड चाहिए तो हम सबको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। वैसे तो मुंबई दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, वोट देने का अधिकार है अगर उसे जताएंगे तो यह और भी बढ़िया हो सकता है। मैं मुंबई के सारे नागरिकों से दरख्वास्त करती हूं कि आगे आकर वोट करें।


कौन-कौन पहुंचा वोट डालने

हेमा मालिनी के अलावा अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, सलीम खान, पेरेंट्स के साथ जॉन अब्राहम, सुनील शेट्टी, गुलजार, तमन्ना भाटिया, पत्नी रीना और बेटी आइरा के साथ आमिर खान वोट्स डालने पहुंचे।

अक्षय से मांगी लड़की ने मदद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय सबसे पहले वोट डालने पहुंची थीं। अक्षय को देखकर एक लड़की मदद मांगने पहुंची। उसने अक्षय से कहा कि उसके पापा कर्ज में हैं। अक्षय ने उससे बोला कि नंबर दे दे। लड़की अक्षय के पैरों पर गिरी तो अक्षय ने रोक दिया और खुद झुक गए।

