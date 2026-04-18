महिला आरक्षण बिल पास न होने पर हेमा मालिनी और कंगना रनौत दुखीं- बोले- महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन
कंगना रनौत और हेमा मालिनी, महिला आरक्षण बिल पास ना होने से काफी दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है।
महिला आरक्षण बिल के पास ना होने पर एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी और कंगना रनौत का रिएक्शन आया है। दोनों ही इससे काफी निराश हैं और इसे महिलाओं के लिए सबसे बुरा दिन बताया है। हेमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, कल के संसदीय सेशन में महिला आरक्षण बिल संसद में अटक गया।
हेमा ने कहा पर्सनली भी काफी निराश
हेमा ने फिर आगे लिखा, यह उन महिलाओं के लिए एक दुखद दिन है जो राष्ट्रीय मामलों में अधिक भागीदारी की उम्मीद कर रही थीं। पर्सनली मैं भी खुद काफी निराश हूं क्योंकि मैंने वोट से ठीक पहले संसद में बिल के महत्व के बारे में बात की थी।
कंगना बोलीं इससे ज्यादा दुखी कुछ नहीं हो सकता
कंगना रनौत ने वहीं इस मामले पर कहा, आज जो भी हुआ उससे ज्यादा दुखी करने वाला और दर्द देना वाला नहीं हो सकता। काफी शर्मनाक है ये। कंगना ने फिर कांग्रेस पार्टी पर सारी लिमिट्स क्रॉस करने और उन पर भारत की बेटियों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है।
महिला आरक्षण बिल क्या है?
दरअसल, महिला आरक्षण बिल का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटों को आरक्षित करना है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, तब वहां से महिला सांसद या महिला विधायक सदन के लिए चुनी जाएंगी।
लोकसभा में यह बिल पास क्यों नहीं हो पाया?
लोकसभा में यह बिल इसलिए नहीं पास हो सका, क्योंकि विपक्ष का दावा था कि इसके जरिए सरकार डिलिमिटेशन करके दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम समेत कुछ हिस्सों के साथ अन्याय कर रही है। विपक्ष ने साफ किया कि वह महिला आरक्षण बिल के साथ है, लेकिन संविधान संशोधन करके जो सीटों को बढ़ाया जा रहा है, उससे कई राज्यों के लिए अन्याय होगा, ऐसे में वह इसके खिलाफ है। चूंकि, यह विधेयक संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए इसको पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सरकार के पास सदन में यह संख्या उपलब्ध नहीं थी।
हेमा और कंगना का फिल्मी करियर
हेमा लास्ट शिमला मिर्ची में नजर आई थीं जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। इसके बाद से हेमा ने कोई फिल्म साइन नहीं की है।
वहीं कंगना की बात करें तो वह लास्ट फिल्म इमरजेंसी में नजर आई थीं जो पिछले साल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कंगना ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। उन्होंने ना सिर्फ इसमें परफॉर्म किया था बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया था।
अब वह फिल्म सर्कल में नजर आने वाली हैं जिसमें उनके साथ आर माधवन नजर आएंगे। इसके अलावा वह हॉलीवुड डेब्यू भी करने वाली हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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