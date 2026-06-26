सोफे के कुशन पर धर्मेंद्र की तस्वीर, घर में हैं दो किचन...,देखें अंदर से कैसा है हेमा मालिनी का 54 साल पुराना बंगला

हेमा मालिनी की बेटी ईशा ने दिखाया कि ड्रीम गर्ल का मुंबई वाला घर अंदर से कैसा दिखता है। ईशा ने जो बंगला दिखाया वो करीब 54 साल पुराना है। उन्होंने बताया कि इस बंगले का नाम श्री श्री रविशंकर ने रखा था।

हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में फैंस को दिखाया कि उनकी मां का बंगला अंदर से कैसा दिखता है। उन्होंने हेमा मालिनी के बंगले के बारे में कुछ बातें भी बताइं। ईशा ने बताया कि इस घर में दो किचन हैं। इसके पीछे की वजह भी ईशा देओल ने बताई। हेमा मालिनी का घर अंदर से बेहद सुंदर और क्लासी दिखता है। उनकी घर की दीवारें उनकी और धर्मेंद्र की तस्वीरों से सजा हुआ है।

क्या है हेमा मालिनी के घर का नाम? कर्ली टेल्स के साथ खास बातचीत में ईशा देओल ने हेमा मालिनी के घर का टूर दिया। उन्होंने बताया कि काफी सालों तक इस घर का कोई नाम नहीं था। लोग इसे हेमा मालिनी का घर कहकर बुलाते थे। बाद में हेमा मालिनी ने श्री श्री रविशंकर से पूछा कि इस घर का क्या नाम रखा जा सकता है। उन्होंने हेमा मालिनी के घर का नाम अद्वितीय रखा। ईशा ने बताया कि अद्वितीय का मतलब अनोखा होता है।

सफेद मार्बल, मिरर वाली दीवारें और घर में लगे हैं शानदार झूमर घर को काफी खूबसूरत लुक देते हैं। हेमा मालिनी के घर की दीवारों पर उनकी और धर्मेंद्र की काफी सारी तस्वीरें लगी हैं।

डांस रिहर्सल वाले कमरे में जाने का ये है नियम इसी घर में एक कमरा है जहां डांस की रिहर्सल्स होती है। उस कमरे में धर्मेंद्र की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। ईशा ने बताया कि उनकी मां ने ये नियम बनाया है कि इस कमरे में कोई भी चप्पल पहन कर नहीं जा सकता है।

डांस रूम में है लकड़ी की फ्लोरिंग डांस रिहर्सल वाले कमरे में नटराज की मूर्तियां रखी हैं। वहीं, उसके पास डांस पर लिखी कुछ किताबें भी रखी हैं। इस शेल्फ के पास हेमा मालिनी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। डांस रिहर्सल वाले कमरे में लकड़ी की फ्लोरिंग हुई है।

घर में हैं दो किचन ईशा देओल ने बताया कि इस घर में दो किचन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेमा मालिनी वेजिटेरियन हैं। एक किचन में केवल वेज खाना बनता है। दूसरे किचन में नॉनवेज खाना भी बनता है। ईशा ने बताया कि उनका और उनकी मां के शेफ भी अलग-अलग हैं।

ऑफिस रूम में हैं हेमा और धर्मेंद्र की तस्वीरें हेमा मालिनी के घर में एक ऑफिस रूम भी है। इस रूम में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। ईशा ने बताया कि इनमें से कुछ तस्वीरें और पेंटिंग्स फैंस ने गिफ्ट की हैं।

उनके ऑफिस रूम में हेमा मालिनी की एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें हेमा मालिनी मां दुर्गा के रूप में नजर आ रही हैं। ये तस्वीर किसी डांस प्रोग्राम की लगती है।

सोफे पर हेमा-धर्मेंद्र की फोटो वाला कुशन 54 साल पुराने इस बंगले में एक बड़ा सा कमरा है जहां सोफे रखे हैं। इस कमरे में दो सोफों ने अपनी ओर ध्यान खींचा। इन सोफो पर रखे कुशन पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तस्वीरें प्रिटं हैं। ईशा ने बताया कि ये हेमा और धर्मेंद्र को किसी ने गिफ्ट किया था।