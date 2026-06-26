सोफे के कुशन पर धर्मेंद्र की तस्वीर, घर में हैं दो किचन...,देखें अंदर से कैसा है हेमा मालिनी का 54 साल पुराना बंगला
हेमा मालिनी की बेटी ईशा ने दिखाया कि ड्रीम गर्ल का मुंबई वाला घर अंदर से कैसा दिखता है। ईशा ने जो बंगला दिखाया वो करीब 54 साल पुराना है। उन्होंने बताया कि इस बंगले का नाम श्री श्री रविशंकर ने रखा था।
हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने हाल ही में फैंस को दिखाया कि उनकी मां का बंगला अंदर से कैसा दिखता है। उन्होंने हेमा मालिनी के बंगले के बारे में कुछ बातें भी बताइं। ईशा ने बताया कि इस घर में दो किचन हैं। इसके पीछे की वजह भी ईशा देओल ने बताई। हेमा मालिनी का घर अंदर से बेहद सुंदर और क्लासी दिखता है। उनकी घर की दीवारें उनकी और धर्मेंद्र की तस्वीरों से सजा हुआ है।
क्या है हेमा मालिनी के घर का नाम?
कर्ली टेल्स के साथ खास बातचीत में ईशा देओल ने हेमा मालिनी के घर का टूर दिया। उन्होंने बताया कि काफी सालों तक इस घर का कोई नाम नहीं था। लोग इसे हेमा मालिनी का घर कहकर बुलाते थे। बाद में हेमा मालिनी ने श्री श्री रविशंकर से पूछा कि इस घर का क्या नाम रखा जा सकता है। उन्होंने हेमा मालिनी के घर का नाम अद्वितीय रखा। ईशा ने बताया कि अद्वितीय का मतलब अनोखा होता है।
सफेद मार्बल, मिरर वाली दीवारें और घर में लगे हैं शानदार झूमर घर को काफी खूबसूरत लुक देते हैं। हेमा मालिनी के घर की दीवारों पर उनकी और धर्मेंद्र की काफी सारी तस्वीरें लगी हैं।
डांस रिहर्सल वाले कमरे में जाने का ये है नियम
इसी घर में एक कमरा है जहां डांस की रिहर्सल्स होती है। उस कमरे में धर्मेंद्र की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। ईशा ने बताया कि उनकी मां ने ये नियम बनाया है कि इस कमरे में कोई भी चप्पल पहन कर नहीं जा सकता है।
डांस रूम में है लकड़ी की फ्लोरिंग
डांस रिहर्सल वाले कमरे में नटराज की मूर्तियां रखी हैं। वहीं, उसके पास डांस पर लिखी कुछ किताबें भी रखी हैं। इस शेल्फ के पास हेमा मालिनी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। डांस रिहर्सल वाले कमरे में लकड़ी की फ्लोरिंग हुई है।
घर में हैं दो किचन
ईशा देओल ने बताया कि इस घर में दो किचन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेमा मालिनी वेजिटेरियन हैं। एक किचन में केवल वेज खाना बनता है। दूसरे किचन में नॉनवेज खाना भी बनता है। ईशा ने बताया कि उनका और उनकी मां के शेफ भी अलग-अलग हैं।
ऑफिस रूम में हैं हेमा और धर्मेंद्र की तस्वीरें
हेमा मालिनी के घर में एक ऑफिस रूम भी है। इस रूम में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। ईशा ने बताया कि इनमें से कुछ तस्वीरें और पेंटिंग्स फैंस ने गिफ्ट की हैं।
उनके ऑफिस रूम में हेमा मालिनी की एक बड़ी सी तस्वीर है जिसमें हेमा मालिनी मां दुर्गा के रूप में नजर आ रही हैं। ये तस्वीर किसी डांस प्रोग्राम की लगती है।
सोफे पर हेमा-धर्मेंद्र की फोटो वाला कुशन
54 साल पुराने इस बंगले में एक बड़ा सा कमरा है जहां सोफे रखे हैं। इस कमरे में दो सोफों ने अपनी ओर ध्यान खींचा। इन सोफो पर रखे कुशन पर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की तस्वीरें प्रिटं हैं। ईशा ने बताया कि ये हेमा और धर्मेंद्र को किसी ने गिफ्ट किया था।
उसी कमरे में खिड़की के पास एक बड़ी सी टेबल है जिसके चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं। उन्होंने बताया कि इस कमरे में गेस्ट आकर बैठते हैं। उन्होंने वो बड़ा सा टेबल इसलिए खरीदा था कि अगर घर में लोग हैं, तो एक साथ बैठा सकें।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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