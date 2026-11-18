'वह 2 साल से नहाए नहीं थे', शरद कपूर की हालत पर बोलीं हेमा चौधरी- वह 99% मर चुके थे
हेमा चौधरी ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार शरद कपूर के कमरे में कदम रखा तो वह दंग रह गईं। वह हैरान थीं कि उन्होंने खुद को किस हद तक पुश किया था।
एक्टर शरद कपूर की कहानी को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाली हेमा चौधरी ने अब उनके बारे में कुछ और शॉकिंग फैक्ट बताए हैं। एक पॉडकास्ट में हेमा चौधरी ने बताया कि जब वह पहली बार शरद कपूर से मिलीं तब वह अपनी पड़ोस के कुछ कुत्तों को बचा रही थीं। हेमा 'बेजुबान' नाम का एक डॉग शेल्टर चलाती हैं। हेमा ने बताया कि वह जब शरद कपूर के कमरे में दाखिल हुईं तो उनकी हालत देखकर हिल गईं। उन्होंने आगे आकर उनकी मदद करने का फैसला किया और तय किया कि यह कहानी लोगों तक पहुंचाएंगी।
भाई ने मदद करने में नहीं दिखाई दिलचस्पी
हेमा चौधरी ने कट अनकट नाम के पॉडकास्ट में बताया, “उन्हें शायद तब तक काम मिलना बंद हो गया था। जब मैंने उनके भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि एक्टर अपने छोटे भाई को लेने उनके पास आए थे। जब मैंने उनके भाई को दूसरी बार कॉल किया तो उन्होंने खास मेरी बात को खास तवज्जो नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि उन्हें आपकी जरूरत है। उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया। तो शायद वह मदद करने में इंट्रेस्टेड नहीं थे। तो शायद यह कोई प्रॉपर्टी इश्यू या कुछ और रहा होगा।”
2 साल से नहाए तक नहीं थे शरद कपूर
हेमा ने बताया कि जिस चीज ने उन्हें झंकझोर कर रख दिया था, वो यह थी कि शरद ने अपनी बुनियादी जरूरतों को हद से ज्यादा नजरअंदाज किया था। सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने खर्चों में कटौती करके किसी से भी मदद मांगने से बच पाएं। हेमा चौधरी ने बताया कि शरद कपूर करीब 2 साल से नहाए नहीं थे, उन्होंने अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। हेमा ने बताया कि वह असल में उनके कुत्तों को रेस्क्यू करने गई हुई थीं, लेकिन उनकी हालत देखकर वह खुद को उनकी मदद करने से नहीं रोक पाईं।
लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे
उन्होंने बताया कि शरद कपूर चुपचाप बिना किसी को कुछ भी बताए एक ऐसी मुश्किल से जूझ रहे थे, जिसका हल शायद वह खुद से नहीं निकाल पाते। शरद की मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी थी। हेमा ने कहा, "तीन से चार लोग उन्हें मरते देखने का इंतजार कर रहे थे और वह लगभग 99% मर चुके थे। लेकिन कुत्तों ने मुझे उसके पास पहुंचाया। मैं हमेशा बेज़ुबानों की बात सुनती हूं। जब मैंने कुत्तों को बचाया, तो मैं उससे मिली।" हेमा ने बताया कि इस बीच किसी ने शरद को फोन नहीं किया था या पूछा नहीं था कि उन्होंने कुछ खाना खाया है या नहीं, इसलिए वह धीरे-धीरे मर रहे थे।
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