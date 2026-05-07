जब संजय दत्त ने घाघरा पहनकर किया चोली के पीछे गाने पर डांस, कम लोग जानते हैं शूट की कहानी
संजय दत्त के फैन्स खलनायक 2 अनाउंसमेंट से एक्साइटेड हैं। इस बीच उनके चोली के पीछे डांस की रील वायरल है। इसमें उन्होंने माधुरी वाला हुक स्टेप किया है। इसके शूट कि दिलचस्प कहानी यहां जानिए।
खलनायक 2 के अनाउंसमेंट के बाद से संजय दत्त के फैन्स काफी खुश हैं। इस बीच नई जनरेशन के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका पार्ट 1 नहीं देख पाए या उन्हें फिल्म ठीक से ध्यान नहीं। सोशल मीडिया पर खलनायक की एक क्लिप वायरल है। इसमें संजय दत्त लड़की के गेटअप में चोली के पीछे क्या है गाने पर डांस कर रहे हैं। क्लिप देखकर कई लोग हैरान हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये कब हुआ। मजेदार बात ये है कि माना जाता है कि संजय दत्त डांस नहीं कर पाते हैं और उन्होंने बढ़िया डांस किया है। संजय दत्त इसके पीछे की दिलचस्प कहानी सुना चुके हैं।
क्या है वायरल रील में
खलनायक फिल्म की एक क्लिप लोग काफी देख रहे हैं। इसमें माधुरी दीक्षित गुस्सा होती हैं। खाना ना खाने की बात करती हैं। वह खलनायक संजय दत्त और उनके गिरोह से बोलती है कि उन पापियों का खाना मरते दम तक नहीं खाएंगी। माधुरी दीक्षित को मनाने के लिए संजय दत्त ट्रिक सोचते हैं। वह अपने साथियों के साथ लड़की के गेटअप में आते हैं और चोली के पीछे गाना रिक्रिएट करते हैं। इस गाने को दोबारा संजय दत्त के लिए विनोद राठौड़ ने गाया है। संजय दत्त का डांस देखकर माधुरी को हंसी आने लगती है और मूड ठीक होता है।
जब संजय दत्त ने पहना घाघरा-चोली
चोली के पीछे क्या है गाने की कोरियोग्राफी सरोज खान ने की थी। अब संजय दत्त से ये डांस करना मुश्किल था लेकिन वह डायरेक्टर सुभाष घई का कहा कैसे टाल सकते थे। संजय दत्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहानी बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि ये सीन शूट होना था। सुभाष घई बोले कि माधुरी को मनाना है तैयार होकर आओ। संजय दत्त कुर्ता पायजामा पहनकर आ गए। इस पर सुभाष घई बोले घाघरा चोली पहनकर आओ।
सुभाष घई ने सिखाया था डांस
सुभाष घई की ये बात सुनकर संजय हैरान थे। संजय बोले कि उन्होंने कहा कि कैसे पहनेंगे तो सुभाष घई बोले कि जो कपड़े पहने हैं उसके ऊपर ही पहन लें। संजय दत्त घाघरा चोली पहनकर आए तो डायरेक्टर ने कहा कि संजय को चुनरी ओढ़ाओ। इस पर संजय भौचक्के थे लेकिन सुभाष घई की बात तो माननी थी। मुश्किल तब आई जब सुभाष घई ने बोला कि चोली के पीछे गाने पर नाचना है। संजय ने पूछा कि कैसे होगा क्योंकि सरोज खान वहां नहीं थीं। तब सुभाष घई ने संजय को डांस करके स्टेप्स सिखाए। उन्होंने पैर घुमाने वाला आइकॉनिक स्टेप भी किया था।
खलनायक मूवी की कहानी
खलनायक फिल्म में जैकी श्रॉफ पुलिस इंस्पेक्टर राम बने हैं। संजय दत्त खूंखार अपराधी बल्लू हैं। वह जैकी श्रॉफ की बल्लू को गिरफ्तार करते हैं तो वह जेल की कस्टडी से भाग जाते हैं। माधुरी दीक्षित जैकी श्रॉफ की प्रेमिका गंगा हैं। वह अंडरकवर एजेंट बनकर बल्लू के गिरोह में शामिल हो जाती हैं। बल्लू को गंगा से प्यार हो जाता है। इस दौरान गंगा को भी बल्लू के अंदर का अच्छा इंसान दिखता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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