धुरंधर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर बनाया शो, लोगों ने उड़ाई खिल्ली, बोले- ये तो उल्लू ऐप की सीरीज है
धुरंधर 2 आने के बाद पाकिस्तान इस मूवी के खिलाफ काफी जहर उगल चुका है। अब उनकी एक टीवी सीरीज की क्लिप्स वायरल हैं जिसे लोग उल्लू ऐप की सीरीज बताकर खिल्ली उड़ा रहे हैं।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर के दोनों पार्ट्स पाकिस्तान में बैन थे। हालांकि पड़ोसी मुल्क में फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरीं। इतना ही नहीं पाइरेटेड वर्जन भी देखे गए। अब वहां की एक टीवी सीरीज का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। टीवी सीरीज का नाम है जहन्नुम बा'रास्ता जन्नत। इसे लोग पाकिस्तानी सस्ता धुरंधर बता रहे हैं। यह आतंकवाद और बदले की रोमांटिक कहानी है। बताया जा रहा है कि इसमें एक जासूस भी दिखाया गया है। शो की क्लिप्स वायरल हैं जिनमें भारत, रॉ अफसर और उनका ऑफिस दिख रहा है। इस शो में एक्टर जावेद शेख हैं जो भारत की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। लोग उनको भी भारत-विरोधी टीवी सीरीज में काम करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं।
लोग उड़ा रहे खिल्ली
पाकिस्तानी टीवी सीरीज जहन्नुम बा'रास्ता जन्नत 29 से टेलीकास्ट होना शुरू हुआ। इसमें भारत के ऑपरेशन सिंदूर और रॉ के अफसर वगैरह दिखाए गए हैं। यह एक स्पूफ है जिसका इंडिया में काफी मजाक उड़ रहा है। लोग लिख रहे हैं धुरंधर के जवाब में यह सस्ती सीरीज शुरू की है। इसमें काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख पर भी लोग भड़के हुए हैं। उन्होंने ओम शांति ओम, नमस्ते लंदन, जन्नत, अपने, तमाशा जैसी फिल्मों में काम किया है।
लोगों ने लिखा- 200 रुपये बजट
रेडिट पर एक क्लिप वायरल है। इसे पोस्ट करके एक यूजर ने कैप्शन लिखा है, 'पाकिस्तानी एक्टर जावेद शेख कई दशक बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद अब भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बी-ग्रेड प्रोपागैंडा फिल्म बना रहा है।' इस पोस्ट पर कई लोगों ने शो का मजाक उड़ाया है। एक ने कमेंट लिखा है, ये ऑल्ट बालाजी शो जैसा क्यों लग रहा है। ट्विटर पर भी एक अकाउंट से इस सीरीज की क्लिप पोस्ट की गई है। इसमें कैप्शन लिखा है, भारत धुरंधऱ बनाता है। पाकिस्तान छुछंदर बनाता है। इस पर एक कमेंट है, ये उल्लू ऐप की वेबसीरीज लग रही है। कम से कम मूवी तो अच्छी बनाओ कि देख के थोड़ा मजा आए। एक ने लिखा है, यह 200 रुपये तगड़े बजट की है। लोगों ने इस सीरीज में कई गलतियां निकाली हैं। एक ने लिखा है, R&AW है RAW नहीं। एक कमेंट है, भारत में माजी कौन बोलता है।
क्या दिख रहा है क्लिप में
वायरल क्लिप में दिल्ली में रॉक का हेडक्वॉर्टर दिखाया जाता है। इसके बाद रॉ के सेक्रेट्री प्रीतम जयपाल दिखते हैं जिनके नाम की स्पेलिंग Pretum है। वह किसी स फोन पर बात करते दिखते हैं। सामने एक महिला खड़ी होती है जो कि रॉ की डायरेक्टर है और उसका नाम गोपी गजमानी है। मेल एक्टर बोलता है, गोपीजी सरकार आपके काम से बहुत खुश है। महिला बोलती है, आपके आशीर्वाद बिना ये असंभव था। हमारे जिहाद को दहशतगर्दी कहने वाले मौलवियों को तो बदनाम कर दिया हमने, देख लीजिए पाकिस्तान का हाल। मेल एक्टर कहता है, हाल नहीं मुस्तकबिल, माजी तो हम उनका दागदार कर चुके। महिला बोलती है, सिर्फ हम नहीं, दुनिया में और भी बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ने का सपना देख रखा है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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