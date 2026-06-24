सिर्फ 3 टेक में शूट हो गया था यह पूरा गाना, शाहरुख खान ने खुद की थी कोरियोग्राफी
शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने काम और डेडिकेशन से हर बार इस क्राउन की हकदारी साबित की है। कुछ ऐसा ही कमाल उन्होंने इस गाने के दौरान किया था।
किसी भी फिल्म के गाने की शूटिंग में क्रिएटिव लेवल पर इतना सारा काम होता है कि इसे गिनती के टेक्स में खत्म कर पाना असंभव लगता है। लेकिन यह असंभव काम कुछ डायरेक्टर्स ने भारतीय सिनेमा जगत में करके दिखाया है। आज हम आपको ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग सिर्फ 3 टेक में पूरी हो गई थी। इस गाने में सुपरस्टार शाहरुख खान ने काम किया था और यह उनके कुछ सबसे ज्यादा सुने गए गानों में शुमार है। तो चलिए जानतें हैं क्या था यह पूरा किस्सा।
सिर्फ 3 टेक में शूट हो गया था पूरा गाना
यह गाना था साल 2008 में आई फिल्म 'रब ने बना दी जोड़ी' का 'हौले हौले हो जाएगा प्यार'। कम लोग जानते हैं कि यह गाना सिर्फ 3 टेक में शूट हो गया था। इस गाने की कोरियोग्राफी भी खुद किंग खान ने की थी। सुखविंदर सिंह की यह गाना आज भी हमारे दिलों को छू जाता है और इसके बोल लिखे थे जयदीप साहनी ने। सलीम-सुलेमान के संगीत से सजा यह गाना उस दौर का सुपरहिट सॉन्ग था, जिसने चार्टबस्टर लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इस गाने से जुड़ा यही एक किस्सा नहीं है।
देर रात महफिल में तैयार हुआ म्यूजिक
कम लोग जानते हैं कि सलीम सुलेनाम ने इस गाने का हुक लाइन एक लेट नाइट महफिल में तैयार किया था। यहां बातचीत और मौजमस्ती के दौरान उन्होंने कुछ अतरंगी प्रयोग किए और फिर तैयार हुआ यह मजेदार गाना। जब बारी इस गाने को शूट किए जाने की आई तो शाहरुख खान के लिए नकली मूछे लगाकर और ढीले-ढाले कपड़े पहनकर परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल भरा था। हालांकि जब गाना शूट करने का वक्त आया तो शाहरुख ने कमाल ही कर दिया। शाहरुख खान ने खुद इसे कोरियोग्राफ किया और मौज-मस्ती के साथ सिर्फ 3 टेक में शूट कर डाला।
IMDb रेटिंग और फिल्म की कुल कमाई
बात इस फिल्म की करें तो 'रब ने बना दी जोड़ी' उस दौर की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म थी। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 7.2 है और अगर आपने यह कमाल की रोमांटिक ड्रामा मूवी अभी तक नहीं देखी है, तो आप इसे घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एन्जॉय कर सकते हैं। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 40 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 157 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसने 116 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था।
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