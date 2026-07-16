मीना कुमारी का वो गाना, जिसमें पिरोए 7 भाव, लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से बना दिया अमर, सुनकर आज भी रो पड़ते हैं लोग

1963 के हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर का एक ऐसा ही गाना है, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। इस गाने में अभिनेत्री एक तरफ कहती है कि वो अपने प्रेमी के बिना रह नहीं सकती, तो वहीं दूसरी तरफ शिकायत करती है कि वो उसे अपने प्यार के पिंजरे में कैद कर रहा है।

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे गाने बने हैं, जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। कई गीतकार ने अपने गाने के जरिए इमोशन तक को पूरी तरह से उडेल दिया। उनके ये गाने सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि भावनाओं का दस्तावेज बन गए। 1963 के हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर का एक ऐसा ही गाना है, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से अमर कर दिया। इस गाने में अभिनेत्री एक तरफ कहती है कि वो अपने प्रेमी के बिना रह नहीं सकती, तो वहीं दूसरी तरफ शिकायत करती है कि वो उसे अपने प्यार के पिंजरे में कैद कर रहा है। यानी हर भाव इस गाने में नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और कौन सा है वो गाना?

हसरत जयपुरी ने लिखा वो कालजयी गीत हम बात कर रहे हैं साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल एक मंदिर' के सुपरहिट गाने 'हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे' की। ये गाना हिंदी सिनेमा के कालजयी नगमों में शामिल है। इस गाने को सुनते ही ऐसा महसूस होता है मानों इसे लिखने वाले ने इसमें प्रेम के हर रंग को शब्दों और सुरों में ढाल दिया गया हो। इसे गीतकार हसरत जयपुरी ने लिखा है। उन्होंने इस गीत में सात अलग-अलग भावों से इतनी खूबसूरती से पिरोया कि यह गीत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं, लता मंगेशकर ने इस गाने को अपनी आवाज दी थी और इसका संगीत शंकर-जयकिशन ने तैयार किया था।

पहले जान लेते हें गाने के बोल... हम तेरे प्यार में सारा आलम

खो बैठे हैं, खो बैठे

तुम कहते हो के ऐसे प्यार के

भूल जाओ, भूल जाओ

हम तेरे प्यार में सारा आलम

खो बैठे हैं, खो बैठे

तुम कहते हो के ऐसे प्यार के

भूल जाओ, भूल जाओ

हम तेरे प्यार में सारा आलम

एक गाने में पिरोए ये 7 भाव हसरत जयपुरी बॉलीवुड के उन चुनिंदा शायरों में से एक थे, जिनकी पंक्तियां सीधे दिल को छू जाती थीं। उनका ये गाना न सिर्फ संगीतमय है, बल्कि भावनाओं की एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। इस गाने में जयपुरी ने शिकायत, लगाव, सदमा, अनुरोध, समर्पण, व्यथा और सच्चा प्रेम। इन सात भावों के बेहद खूबसूरती से बांधा है।