तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप के बाद विजय वर्मा को मिला नया प्यार? वैलेंटाइन डे पोस्ट का यह है सच

Feb 14, 2026 08:58 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
वैलेंटाइन्स डे पर विजय वर्मा ने एक ऐसा पोस्ट किया जो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लेकिन उनके इस पोस्ट का सच जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

विजय वर्मा कुछ समय पहले तमन्ना भाटिया के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनका ब्रेकअप हुआ है। अब विजय ने वैलेंटाइन्स डे पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। दरअसल, विजय ने सोशल मीडिया पर एक रोमांटिक फोटो शेयर की और उसके बाद जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और साथ ही अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे।

विजय का वैलेंटाइन डे पर पोस्ट

दरअसल, विजय ने एक फोटो शेयर की जिसमें वह एक महिला का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर कर विजय ने लिखा, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माय फॉरेवर। इसके साथ उन्होंने खुशी आहूजा नाम की किसी लड़की को टैग किया।

वैलेंटाइन डे पर विजय का प्रैंक

विजय के इस पोस्ट को देखकर सब हैरान हो गए। सबको लगा कि विजय की लाइफ में नई लड़की की एंट्री हुई है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जैसे ही आप खुशी आहूजा पर क्लिक करते तो एक पेज खुलकर आता जिसमें लिखा था कि पागल बना दिया।

इससे पता चला कि वैलेंटाइन्स डे पर विजय ने सबके साथ प्रैंक कर दिया।

विजय-तमन्ना का ब्रेकअप

बता दें कि विजय और तमन्ना ने साल 2022 में एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों ने साथ में लस्ट स्टोरीज में काम किया था और तभी से उनके रिलेशनशिप की खबरें आई। दोनों ने फिर 2 साल के बाद ब्रेकअप कर दिया। लेकिन आज तक दोनों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है।

प्रोफेशनल लाइफ

विजय वर्मा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट गुस्ताख इश्क में नजर आए थे जो पिछले साल रिलीज हुई है। इस फिल्म में विजय के साथ फातिमा सना शेख लीड रोल में थीं। अब वह फैमिली बिजनेस में नजर आने वाले हैं जो एक वेब सीरीज है। इस सीरीज में उनके साथ अनिल कपूर लीड रोल में हैं।

वहीं तमन्ना की बात करें तो वह हाल ही में रिलीज हुई ओ रोमियो में नजर आई हैं। अब उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज के लिए तैयार हैं। वह अब वीवन द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, रेंजर, रागिनी एमएमएस 3 में नजर आएंगी। वीवन द फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट में वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आएंगी। रेंजर में वह अजय देवगन के साथ दिखेंगी। वहीं हाल ही में खबर आई है कि रागिनी एमएमएस 3 में तमन्ना और आमिर खान के बेटे जुनैद खान लीड रोल में होंगे।

