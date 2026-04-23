हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही ने निधन के पहले दोस्त से मांगी थी मदद, करीबी ने बताया क्यों थीं परेशान
हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही के हार्ट अटैक से मरने की खबर ने सबको चौंका दिया है। अब उनके करीबी सोर्स का कहना है कि दिव्यांका पैसों और काम की वजह से तनाव में थीं।
हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की मौत की खबर हर किसी के लिए शॉकिंग है। उनका निधन सिर्फ 29 साल की उम्र में गाजियाबाद में हो गया। बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हालांकि मौत की वजह पर कई तरह की बातें हो रही हैं। उनके करीबी ने बताया कि दिव्यांका परेशान थीं। उन्हें काम नहीं मिल रहा था और जिसकी वजह से आर्थिक दिक्कतें थीं। उनका आखिरी पोस्ट भी वायरल है।
परेशान थीं दिव्यांका
दिव्यांका सिरोही के निधन पर उनके करीबी और वेल विशर्स दुखी हैं। इस बीच दैनिक भास्कर से बातचीत में एक सोर्स ने बताया कि दिव्यांका आर्थिक परेशानी से जूझ रही थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, दिव्यांका को फिल्मों में काम और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। उनके करीबी सोर्स ने बताया कि पैसे से जुड़ी दिक्कतें थीं जिसका उन्हें काफी तनाव भी था।
परिचित से मांगी थी मदद
सोर्स ने आगे बताया कि निधन के 15-20 दिन पहले उन्होंने साथ करने वाले किसी शख्स से पैसों की मदद भी मांगी थी। हरियाणवी आर्टिस्ट बिंदा उनके साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि दिव्यांका काम के लिए परेशान थीं। वह अक्सर अपनी दिक्कतों के बारे में बताती रहती थीं।
गुरुग्राम छोड़कर गाजियाबाद
दिव्यांका अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में रह रही थीं। इससे पहले वह गुरुग्राम में थीं। परिवार का मानना है कि मंगलवार रात दिव्यांका को हार्ट अटैक हुआ। इस वजह से वह गिर पड़ीं। उनके सिर में गहरी चोटें आईं जिनके चलते दिव्यांका की मौत हो गई।
19 मार्च का आखिरी पोस्ट
दिव्यांका के इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट 19 मार्च का दिख रहा है। इसमें उन्होंने राधे-राधे कैप्शन लिखा है और बरसाना हैशटैग है। इंस्टाग्राम पर उनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनका एक पुराना पिन पोस्ट है। इसमें वह केदारनाथ में हैं। कैप्शन में लिखा है, शिवा मुझे अपने साथ ले जाओ। दिव्यांका के इंस्टाग्राम पर कई कमेंट्स दिख रहे हैं जिनमें लोगों ने उनको हार्ट अटैक होने पर हैरानी जताई है।
दिव्यांका सिरोही के बारे में
दिव्यांका ने बिजनस ऐडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से बीकॉम किया था। मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट दुनिया में आने से पहले कोटक महिंद्रा बैंक, हुवावे टेक्नोलॉजी, एएमबी ग्रुप में काम कर चुकी थीं। 2022 में उन्होंने काला आला छोरा नाम के हरियाणवी गाने से डेब्यू किया था। इसके बाद दिन कॉलेज के, गोली मारगी, चांद, ऐप लॉक जैसे कई म्यूजिक वीडियोज में दिखाई दीं। उनका खासा आला चाहर का म्यूजिक वीडियो चांद हिट था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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