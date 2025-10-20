एक दीवाना की दीवानियत की रिलीज से पहले हर्षवर्धन राणे की फैंस से रिक्वेस्ट, प्लीज टिकट खरीद लो...
संक्षेप: हर्षवर्धन राणे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं। अब उनकी फिल्म एक दीवाना की दिवानियत रिलीज होने वाली है। हालांकि फिल्म रिलीज से पहले उन्होंने फैंस से एक खास रिक्वेस्ट की है।
हर्षवर्धन राणे की फिल्म आ रही है एक दीवाने की दीवानियत जिसमें उनके साथ सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। फिल्म के ट्रेलर और गानों को तो अब तक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले हर्षवर्धन ने सभी से एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने सबसे कहा कि प्लीज टिकट खरीद लेना, इस बार।
हर्षवर्धन की रिक्वेस्ट
हर्षवर्धन ने वीडियो शेयर किया है जिसमें वह एक स्टिकर के साथ नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा है प्लीज खरीद लेना इस बार। वीडियो में फिर हर्षवर्धन बोलते हैं पैपराजी से बात करते हुए कि प्लीज टिकट खरीद लेना। इस बार प्लीज 9 साल वेट मत करना, प्लीज टिकट खरीद लो।
छोटी फिल्म, जीरो प्रमोशन
वीडियो शेयर कर हर्षवर्धन ने लिखा, 'प्लीज टिकट खरीद लेना कल। छोटी फिल्म, जीरो प्रमोशन, नॉन फ्रेंचाइज, कम स्क्रीन...ऐसा मुझे लोगों ने कहा था 7 फरवरी 2025 को भी, लेकिन दर्शक उसे उनका पर्सनल मिशन बिनाते हैं।'
उन्होंने यह भी कहा कि एक था दीवाना की दीवानियत को थिएटर्स में कुछ ही स्क्रीन मिले हैं।
बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब थामा को ज्यादा स्क्रीन्स मिले हैं वहीं एक दीवाना की दीवानियत को लिमिटिड ऑप्शन मिले। थामा, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म है।
