Ek Deewane ki Deewaniyat BO: हर्षवर्धन के करियर की बेस्ट फिल्म, सोमवार को कमाए इतने करोड़

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का ने सोमवार को अब तक की सबसे कम कमाई की है। उसके बावजूद ये फिल्म दोनों एक्टर्स के करियर के लिए शानदार साबित हो रही है।

Tue, 28 Oct 2025 11:47 AM
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को रिलीज के पहले हफ्ते में ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। रोमांस और इमोशन से भरी इस कहानी को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिएक्शन मिला है। लेकिन एक हफ्ते बाद अब फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को टक्कर देते हुए फिल्म ने 45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म की कमाई में बेशक गिरावट आई हो लेकिन ये अभी तक हर्षवर्धन की बेस्ट फिल्म मानी जा रही है।

सोमवार का कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत ने 7 वें दिन 3.35 करोड़ का कलेक्शन किया है। एक छोटी फिल्म के हिसाब से वीक डेज में ये कलेक्शन बहुत कम नहीं माना जा सकता। 21 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म ने अपने पहले दिन 9 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी, दूसरे दिन 7.75 करोड़, तीसरे दिन 6 करोड़, चौथे दिन 5.5 करोड़, पांचवे दिन 6.25 करोड़, छठे दिन 7, करोड़ और सातवें दिन 3.35 करोड़ के साथ कुल कलेक्शन 45 करोड़ किया है।

करियर की बेहतरीन फिल्म

ये फिल्म हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी मानी जा रही है। इससे पहले उनकी फिल्में सनम तेरी कसम और पलटन उतना बॉक्स ऑफिस पर खास बिजनेस नहीं कर पाई थीं। ऐसे में एक दीवाने की दीवानियत को अच्छा रिस्पॉन्स मिला हर्षवर्धन के करियर के लिए भी खास साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है।

