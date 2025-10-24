Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: आयुष्मान की थामा को टक्कर दे रहे हैं हर्षवर्धन, कमाए इतने करोड़

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: आयुष्मान की थामा को टक्कर दे रहे हैं हर्षवर्धन, कमाए इतने करोड़
संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आया है। इस फिल्म ने अब तक कुल इतने करोड़ कमा लिए हैं। जानिए
हर्षवर्धन राणे अपने रोमांटिक किरदारों के लिए मशहूर हैं। सनम तेरी कसम के बाद अब उनकी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। फिल्म में उनके साथ सोनम बाजवा है और दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी जबरदस्त लग रही है। एक दीवाने की दीवानियत आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा से बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद भी अपनी जगह बना पाने में कामयाब हो रही है। फिल्म ने अपने तीसरे दिन सधी हुई कमाई की।
फिल्म का कलेक्शन
Sacnilk के अनुसार दिवाली पर यानी 21 अक्टूबर को रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत ने तीन दिनों में 22 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने पहले दिन फिल्म ने 9 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। दूसरे 7.75 करोड़ और तीसरे दिन 6 करोड़ कमाए हैं। इसी दिन आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जैसे एक्टर्स की फिल्म थामा भी रिलीज हुई है। हर्षवर्धन राणे की फिल्म इन एक्टर्स के बड़े बजट की फिल्म को भी टक्कर दे रही है।
कहानी और स्टारकास्ट
मिलाप झावेरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म की कहानी एक पॉलिटिशियन के सच्चे प्यार की है। उसे एक एक्ट्रेस से एकतरफा प्यार हो जाता है। फिल्म में जबरदस्त डायलॉग और शानदार रोमांटिक सीन हैं जो ऑडियंस को बांधे रखे हैं। फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अलावा शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, आनंत महादेवन और राजेश खेड़ा भी अहम किरदारों में नज़र आए हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।