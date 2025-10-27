Hindustan Hindi News
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: हर्षवर्धन-सोनम की फिल्म ने रविवार को कमाए सिर्फ इतने, थामा निकली आगे

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत का छठे दिन का कलेक्शन सामने आया है। फिल्म 50 करोड़ तक पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रही है। रविवार को कमाए सिर्फ इतने करोड़।

Mon, 27 Oct 2025 06:29 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई है। रिलीज के बाद से ही फिल्म ने अपनी सच्ची प्रेम कहानी, इमोशनल टच और हर्षवर्धन-सोनम की केमिस्ट्री के जरिए ऑडियंस को थिएटर तक खींचा है। बड़े बजट की फिल्म थामा के बीच भी इस मीडियम बजट की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दी है। लेकिन इस फिल्म को वीकेंड का फायदा नहीं हुआ। वीक डेज की तरह वीकेंड पर भी कमाई की रफ़्तार धीमी रही।

छठे दिन का कलेक्शन
30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म की कमाई वीकेंड कमाई की बात करें तो शनिवार 6।25 करोड़ और रविवार यानी छठे दिन 6।75 करोड़ का बिजनेस किया। जबकि इस फिल्म ने 9 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। दूसरे दिन 7।75, तीसरे दिन 6, चौथे दिन 5।5 करोड़ का कलेक्शन किया था। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 41।25 करोड़ का बिजनेस किया है।


50 करोड़ क्लब

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म जल्द 50 करोड़ क्लब में एंट्री कर सकती है। ऑडियंस से मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा से फिल्म की टीम में भी जोश है। वहीं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी को लेकर भी ऑडियंस खूब तारीफें कर रहे हैं।

Ek Deewane ki Deewaniyat

