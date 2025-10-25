Hindustan Hindi News
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: वीक डेज में भी आयुष्मान के आगे टिके हैं हर्षवर्धन, कमाए इतने करोड़

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत की चौथे दिन की कमाई की जानकारी सामने आई है। फिल्म लगातार आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा को टक्कर दे रही है।

Sat, 25 Oct 2025 10:28 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर एक दीवाने की दीवानियत कम बजट की फिल्म होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। ये फिल्म वीक डेज में भी सधी हुई कमाई करने के साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जैसे एक्टर्स की बड़े बजट की फिल्म थामा को टक्कर दे रही है। ऐसे में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हैरान कर रहा है। आमतौर पर छोटे बजट की फिल्में बड़ी स्टारकास्ट और फिल्म के आगे घुटने टेक देती है। लेकिन हर्षवर्धन राणे की फिल्म पसंद करने वाली भी ऑडियंस है जो थिएटर तक जा रही है।

चौथे दिन का कलेक्शन

फिल्म की कमाई की बात करें तो 20 अक्टूबर सोमवार दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की थी। फिल्म ने पहले दिन 9 करोड़, दूसरे दिन 7।75, तीसरे दिन 6 और कल यानी चौथे दिन शुक्रवार को फिल्म ने 5।5 करोड़ का कलेक्शन किया है। कुल 28।25 करोड़ तक कमा चुकी है। वीक डेज में भी फिल्म टिकी हुई है और करोड़ में बिजनेस कर रही है। वहीं अब उम्मीद वीकेंड पर टिकी है। ऐसा माना जा रहा है कि वीकेंड पर ये फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है।

थामा से चल रहा क्लैश

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ के साथ रिलीज़ होने के बावजूद ‘एक दीवाने की दीवानियत’ लगातार ऑडियंस को थिएटर तक खींच रही है। जहां ‘थामा’ को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, वहीं हर्षवर्धन की फिल्म को अपनी सच्ची प्रेम कहानी और इमोशनल एंगल की वजह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है। फिल्म को मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है जो इससे पहले भी अच्छी फिल्में बना चुके हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
