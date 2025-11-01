Ek Deewane ki Deewaniyat BO: हर्षवर्धन की फिल्म ने अब तक कमा लिए इतने करोड़, थामा को दी टक्कर

Ek Deewane ki Deewaniyat BO: हर्षवर्धन की फिल्म ने अब तक कमा लिए इतने करोड़, थामा को दी टक्कर
संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत दूसरे हफ्ते में भी लगातार कमाई कर रही है। फिल्म 60 करोड़ के नजदीक पहुंच गई है। सोनम और हर्षवर्धन राणे की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है।
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने रिलीज के बाद से ही ऑडियंस के बीच खास जगह बना ली है। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और इमोशन से भरे रोमांटिक ड्रामा लोगों को खूब पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऑडियंस फिल्म की कहानी, हर्षवर्धन के इमोशनल परफॉर्मेंस और सोनम की सादगी की तारीफ कर रही है। म्यूज़िक और विजुअल ट्रीट के साथ फिल्म यूथ को कनेक्ट कर रही है। यही वजह है कि पहले हफ्ते में इसे शानदार रिस्पॉन्स मिला और अब भी थिएटर्स में कम कमाई के साथ भी टिकी हुई है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो एक दीवाने की दीवानियत ने अपने पहले हफ्ते में 45 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये एक कम बजट की फिल्म है और आयुष्मान खुराना की थामा के साथ रिलीज हुई थी। बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक बनी हुई है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 2.50 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म का कुल कलेक्शन अब 57.65 करोड़ तक पहुंच गया है। छोटे बजट और सीमित स्क्रीन काउंट के हिसाब से यह एक सधा हुआ कलेक्शन माना जा रहा है।
फिल्म में रोमांस और एक्शन
कहानी और डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म एक गहरे रोमांटिक इमोशन को खूबसूरती से पेश करती है। डायरेक्टर ने कहानी को सिंपल लेकिन असरदार अंदाज में बताया है, जहां हर सीन दिल को छू जाता है। हर्षवर्धन का इंटेंस किरदार और सोनम की मासूमियत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। सिनेमैटोग्राफी और संगीत ने फिल्म के रोमांटिक मूड को और खूबसूरत बनाया है। कुल मिलाकर, एक दीवाने की दीवानियत हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हो रही है, जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग जगह बनाई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।