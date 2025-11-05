Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: 15वें दिन हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने आयुष्मान की थामा को टक्कर
संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के 15 वें दिन का कलेक्शन सामने आया है। अपने दूसरे मंगलवार को फिल्म ने आयुष्मान की थामा जितनी कमाई की है। फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है।
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ रिलीज के बाद से ऑडियंस के बीच चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की इमोशनल कहानी, म्यूज़िक और दोनों सितारों की केमिस्ट्री को ऑडियंस खूब सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की तारीफें जारी हैं और यही वजह है कि दो हफ्ते पूरे होने के बावजूद यह थिएटर्स में अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि, कमाई की रफ्तार में जरूर कमाई आ गई है।
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करते हुए 55.15 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंसों का सपोर्ट जारी है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 2.35 करोड़ कमाए, शनिवार को 3.15 करोड़, रविवार को 3.75 करोड़, सोमवार को 1.65 करोड़ और मंगलवार यानी 15 वें 2 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 68.05 करोड़ तक पहुंच गया है।
थामा को टक्कर
दिलचस्प बात यह है कि आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा जो इसी समय रिलीज हुई थी, ने भी 15 वें दिन करीब 2 करोड़ का बिज़नेस किया। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। लेकिन कलेक्शन के मामले में थामा आगे निकल चुकी है।
फिल्म के किरदार
कहानी और डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म एक गहरे रोमांटिक इमोशन को सादगी और खूबसूरती से पेश करती है। हर्षवर्धन राणे का इंटेंस किरदार और सोनम बाजवा की मासूमियत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। सिनेमैटोग्राफी और संगीत ने कहानी के इमोशनल पहलू को और मजबूत किया है। कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत हर्षवर्धन राणे के करियर की एक खास फिल्म बनकर उभर रही है, जिसने ऑडियंसों का दिल जीतने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी अलग पहचान बना ली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
