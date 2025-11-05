Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडharshvardhan rane film Ek Deewane Ki Deewaniyat Box office collection day 15
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: 15वें दिन हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने आयुष्मान की थामा को टक्कर

Ek Deewane Ki Deewaniyat BO: 15वें दिन हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने आयुष्मान की थामा को टक्कर

संक्षेप: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के 15 वें दिन का कलेक्शन सामने आया है। अपने दूसरे मंगलवार को फिल्म ने आयुष्मान की थामा जितनी कमाई की है। फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है।

Wed, 5 Nov 2025 09:38 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा ‘एक दीवाने की दीवानियत’ रिलीज के बाद से ऑडियंस के बीच चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की इमोशनल कहानी, म्यूज़िक और दोनों सितारों की केमिस्ट्री को ऑडियंस खूब सराह रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की तारीफें जारी हैं और यही वजह है कि दो हफ्ते पूरे होने के बावजूद यह थिएटर्स में अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि, कमाई की रफ्तार में जरूर कमाई आ गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में शानदार प्रदर्शन करते हुए 55.15 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते में फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंसों का सपोर्ट जारी है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 2.35 करोड़ कमाए, शनिवार को 3.15 करोड़, रविवार को 3.75 करोड़, सोमवार को 1.65 करोड़ और मंगलवार यानी 15 वें 2 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 68.05 करोड़ तक पहुंच गया है।

थामा को टक्कर

दिलचस्प बात यह है कि आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा जो इसी समय रिलीज हुई थी, ने भी 15 वें दिन करीब 2 करोड़ का बिज़नेस किया। दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। लेकिन कलेक्शन के मामले में थामा आगे निकल चुकी है।

फिल्म के किरदार

कहानी और डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म एक गहरे रोमांटिक इमोशन को सादगी और खूबसूरती से पेश करती है। हर्षवर्धन राणे का इंटेंस किरदार और सोनम बाजवा की मासूमियत फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। सिनेमैटोग्राफी और संगीत ने कहानी के इमोशनल पहलू को और मजबूत किया है। कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत हर्षवर्धन राणे के करियर की एक खास फिल्म बनकर उभर रही है, जिसने ऑडियंसों का दिल जीतने के साथ-साथ बॉक्स ऑफिस पर भी अपनी अलग पहचान बना ली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Ek Deewane ki Deewaniyat Thamma Box Office अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।