पहले कार्टून मूवी की तरह बनने वाली थी हैरी पॉटर, काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन फिर...
Harry Potter: कम लोग जानते हैं कि आज हमें अपनी पसंदीदा फिल्म हैरी पॉटर जैसी नजर आती है, यह एक वक्त पर इस तरह नहीं बनने वाली थी। इसके डायरेक्टर एक कार्टून फिल्म के तौर पर इमैजिन किया था। लेकिन बाद में उन डायरेक्टर को ही हटा दिया गया।
'हैरी पॉटर' और उसकी जादुई दुनिया हम सभी की फेवरिट है। लेकिन क्या आपको पता है कि 'हैरी पॉटर' की फिल्में जो हमें असली जादुई दुनिया में होने का अहसास कराती हैं, वो असल में वैसी नहीं बनने वाली थीं, जैसी वो हमें आज देखने को मिलती हैं। हैरी पॉटर सीरीज की कुल 8 फिल्में अभी तक रिलीज हो चुकी हैं और पिछले दिनों जब HBO की ऑरिजनल हैरी पॉटर टीवी सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ, तो यह फिल्म एक बार फिर चर्चा में आ गई। कम लोग जानते हैं कि VFX और CGI समेत तमाम स्पेशल इफेक्ट्स से लबरेज यह फिल्म असल में एक एनिमेटेड फिल्म होने वाली थी। इसे बनाने का काम शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन तभी आया कहानी में एक ट्विस्ट। चलिए जानते हैं पूरा किस्सा।
एनिमेटेड फिल्म होने वाली थी हैरी पॉटर
फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रोज ने जब इस फिल्म के लिए राइट्स खरीदे थे तभी उन्होंने यह तय कर लिया था कि यह फिल्म उनके लिए निर्देशक स्टीवेन स्पीलबर्ग बनाएंगे। स्टीवेन तब तक 'जुरासिक पार्क' और 'जॉज' कई ब्लॉकबस्टर हिट दे चुके थे। उन्हें फिल्मों के यूनिवर्स हैंडल करना आता था, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म का वर्ल्ड बहुत बड़ा है तो इसे बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। इसी दौरान PIXAR की 'टॉय स्टोरी' और इस तरह की कई 3D एनिमेटेड फिल्में मार्केट में आ चुकी थीं। इन फिल्मों को बहुत क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो निर्देशक स्टीवेन ने तय किया कि क्यों ने हैरी पॉटर को इसी तरह बनाया जाए।
काफी कुछ अलग करने वाले थे स्टीवेन
कम लोग जानते हैं कि स्टीवेन ने हैरी पॉटर यूनिवर्स पर काम शुरू कर दिया था। उन्होंने ड्रीम वर्क्स के साथ मिलकर एक एनिमेशन डिवीजन तैयार कर लिया था जहां वह हैरी पॉटर पर काम शुरू कर चुके थे। इसके अलावा स्पीटेन ने सोचा था कि वह इस फिल्म को थोड़ा अलग तरह से करेंगे। वो फिल्म की कहानी के लिए ऑरिजनल 3 किताबों की कहानियों को एक में मिलाने वाले थे। वह काफी कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो वार्नर ब्रोज चीजों को इस तरह नहीं करना चाहता था। आखिरकार स्टीवेन इस फिल्म से बैकआउट कर गए और उन्होंने कहा कि मुझे वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दी जा रही है।
हैरी पॉटर पर ट्राय किए गए 180 फ्रेम्स
क्या आपको पता है कि फिल्म का पहला पार्ट साल 2001 में आया था और तब इस फिल्म को बनाने में 600 करोड़ खर्च हो गए थे। हालांकि यह कोई खास बड़ा खर्च नहीं था, क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4940 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। कम लोग जानते हैं कि फिल्म के थीम और फील को बनाए रखने के लिए ऑरिजनल बुक की राइटर जेके रॉलिन्स ने सुझाव दिया था कि कास्टिंग के वक्त सभी आइरिश लोगों को ही लिया जाए, ताकि थीम बनी रहे। इसके अलावा हैरी पॉटर फिल्म में जो चश्मा पहनता है, उसे फाइनल करने से पहले उनके ऊपर 160 अलग-अलग चश्मे के फ्रेम ट्राय किए गए थे।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।