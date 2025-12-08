Hindustan Hindi News
‘हैरी पॉटर’ में काम कर चुकी हैं इस इंडियन क्रिकेटर की वाइफ, बॉलीवुड में भी आई हैं नजर

आइए आज हम आपको उस इंडियन क्रिकेटर की वाइफ से मिलवाते हैं जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड की पॉपुलर सीरीज ‘हैरी पॉटर’ में भी काम किया है।

Dec 08, 2025 07:41 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
आपको पता है, एक इंडियन क्रिकेटर हैं, उनकी वाइफ बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। ‘बिग बॉस’ के सातवें सीजन में भी नजर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं दुनिया की सबसे फेमस फ्रेंचाइजी ‘हैरी पॉटर’ का हिस्सा भी रह चुकी हैं। जी हां, क्या आपने इनका नाम गेस कर लिया? इनका नाम हेजल कीच है। हेजल, इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह की पत्नी हैं।

‘हैरी पॉटर’ के इन 3 पार्ट्स में आई थीं नजर

भारत में एक्टिंग डेब्यू करने से बहुत पहले हेजल, हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्ड्री में स्टूडेंट थीं। एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर हेजल ने ‘हैरी पॉटर’ के तीन पार्ट्स (हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, हैरी पॉटर एंड द चैंबर ऑफ सीक्रेट्स और हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबान) में काम किया था। हेजल ने ये बात खुद मिस फील्ड शो में बताई थी।

अभी क्या करती हैं हेजल?

हेजल ने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने के बाद साल 2016 में क्रिकेटर युवराज सिंह से शादी की। वह अक्सर मैचों के दौरान उन्हें सपोर्ट करने आती थीं। जब उनसे पूछा गया था कि उनकी फेवरेट इनिंग कौन-सी है तब उन्होंने बताया था कि साल 2017 में कटक में इंग्लैंड के खिलाफ युवराज की 150 रनों की पारी उनकी पसंदीदा पारी है। हेजल अभी युवराज और अपने बच्चों के साथ फैमिली लाइफ एन्जॉय कर रही हैं और थेरेपिस्ट बनने की ट्रेनिंग पर फोकस कर रही हैं।

